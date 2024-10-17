Ночью на трассе в Юсьвинском округе автобус сбил пешехода

Posted 17 октября, 06:39
Published 17 октября, 06:39
Modified 17 октября, 06:41
Updated 17 октября, 06:41
В ночь на сегодня, 17 октября, в Юсьвинском городском округе случилось смертельное ДТП.
Как предварительно уточняет пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) Пермского края, около 02:40 по трассе «Кудымкар — Усолье» в направлении Кудымкара ехал автобус Higer. За рулем был 55-летний мужчина. На 24 километре автодороги водитель автобуса сбил неустановленного пешехода, который находился на проезжей части и не собирался ее переходить. В результате аварии пострадавший получил смертельную травму.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В ГАИ просят водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно поздним вечером и ночью. Пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.