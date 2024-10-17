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Posted 17 октября, 06:39

Published 17 октября, 06:39

Modified 17 октября, 06:41

Updated 17 октября, 06:41

Ночью 17 октября на трассе «Кудымкар — Усолье» автобус сбил пешехода

Ночью на трассе в Юсьвинском округе автобус сбил пешехода

17 октября 2024, 06:39
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края

Ночью 17 октября на трассе «Кудымкар — Усолье» автобус сбил пешехода

Сюжет
Дтп
Мужчина находился на проезжей части и не переходил ее.

В ночь на сегодня, 17 октября, в Юсьвинском городском округе случилось смертельное ДТП.

Как предварительно уточняет пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) Пермского края, около 02:40 по трассе «Кудымкар — Усолье» в направлении Кудымкара ехал автобус Higer. За рулем был 55-летний мужчина. На 24 километре автодороги водитель автобуса сбил неустановленного пешехода, который находился на проезжей части и не собирался ее переходить. В результате аварии пострадавший получил смертельную травму.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В ГАИ просят водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно поздним вечером и ночью. Пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

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