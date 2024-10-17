Ночью на трассе в Юсьвинском округе автобус сбил пешехода

Как предварительно уточняет пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) Пермского края, около 02:40 по трассе «Кудымкар — Усолье» в направлении Кудымкара ехал автобус Higer. За рулем был 55-летний мужчина. На 24 километре автодороги водитель автобуса сбил неустановленного пешехода, который находился на проезжей части и не собирался ее переходить. В результате аварии пострадавший получил смертельную травму.