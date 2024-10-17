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Posted 17 октября, 10:04

Published 17 октября, 10:04

Modified 17 октября, 10:05

Updated 17 октября, 10:05

ОМК получила высокую оценку в антикоррупционном рейтинге

ОМК получила высокую оценку в антикоррупционном рейтинге

17 октября 2024, 10:04
Фото: ОМК
Объединенной металлургической компании (ОМК) присвоен класс А+ в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, это означает хороший уровень противодействия коррупции.

Предприятие впервые участвовало в очном рейтинге, результаты которого озвучили на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Эксперты проводили ранжирование на основе анализа работы самых крупных компаний страны — всего 71. В этом году решили работать по обновленной методике. На этот раз в расчет принимали только реальные кейсы, среди которых, в частности, личный пример топ-менеджмента, открытость взаимодействия с партнерами, прозрачность закупок.

Как сообщается, ОМК получила высокую оценку, в том числе благодаря тому, что компания сформировала системный подход управления, включающий регулярное информирование и обучение сотрудников, выстроенные отношения с контрагентами, прямые линии руководства по теме коррупции.

Президент ОМК Наталья Еремина заявила, что компания совершенно не приемлет коррупцию, и выразила благодарность РСПП за достойную оценку антикоррупционной программы, разработанной и внедренной с учетом консультаций профессионалов.

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