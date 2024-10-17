ОМК получила высокую оценку в антикоррупционном рейтинге

Эксперты проводили ранжирование на основе анализа работы самых крупных компаний страны — всего 71. В этом году решили работать по обновленной методике. На этот раз в расчет принимали только реальные кейсы, среди которых, в частности, личный пример топ-менеджмента, открытость взаимодействия с партнерами, прозрачность закупок.