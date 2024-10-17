Озвучена причина выдвижения Мазепина на пост президента Федерации водного спорта

Конференция, на которой Мазепин будет избран, должна состояться 31 октября в Москве. Президент региональной Федерации плавания Алексей Аверьянов объяснил ТАСС, что Дмитрий Мазепин обладает масштабным мышлением и широкими взглядами, а также умеет воплощать планы в жизни. Бизнесмен давно сотрудничает с региональной Федерацией плавания и знаком со сферой водного спорта.