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Posted 17 октября, 04:53

Published 17 октября, 04:53

Modified 17 октября, 04:56

Updated 17 октября, 04:56

Объяснено выдвижение Мазепина на пост главы Федерации водного спорта

Озвучена причина выдвижения Мазепина на пост президента Федерации водного спорта

17 октября 2024, 04:53
Фото: Telegram-канал министра спорта РФ Михаила Дегтярева

Объяснено выдвижение Мазепина на пост главы Федерации водного спорта

Конференция, на которой пройдет избрание, должна состояться 31 октября.

Основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин выдвинут на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Конференция, на которой Мазепин будет избран, должна состояться 31 октября в Москве. Президент региональной Федерации плавания Алексей Аверьянов объяснил ТАСС, что Дмитрий Мазепин обладает масштабным мышлением и широкими взглядами, а также умеет воплощать планы в жизни. Бизнесмен давно сотрудничает с региональной Федерацией плавания и знаком со сферой водного спорта.

В 2022 году Дмитрий Мазепин ушел с поста гендиректора ООО «Базовая химическая компания „Уралхим“» и АО «ОХК „Уралхим“», принадлежащей БХК «Уралхим».

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#Спорт#Общество#Пермь#Плавание#Дмитрий мазепин
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