Озвучена причина выдвижения Мазепина на пост президента Федерации водного спорта

Posted 17 октября, 04:53
Published 17 октября, 04:53
Modified 17 октября, 04:56
Updated 17 октября, 04:56
Основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин выдвинут на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Конференция, на которой Мазепин будет избран, должна состояться 31 октября в Москве. Президент региональной Федерации плавания Алексей Аверьянов объяснил ТАСС, что Дмитрий Мазепин обладает масштабным мышлением и широкими взглядами, а также умеет воплощать планы в жизни. Бизнесмен давно сотрудничает с региональной Федерацией плавания и знаком со сферой водного спорта.
В 2022 году Дмитрий Мазепин ушел с поста гендиректора ООО «Базовая химическая компания „Уралхим“» и АО «ОХК „Уралхим“», принадлежащей БХК «Уралхим».