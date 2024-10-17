После серии поражений и ухода главного тренера в «Молоте» продолжаются перестановки

Posted 17 октября, 10:09
Published 17 октября, 10:09
Modified 17 октября, 10:11
Updated 17 октября, 10:11
В составе пермского хоккейного клуба «Молот» после серии поражений продолжаются кадровые изменения. Впереди у команды два выездных матча — в Нефтекамске против «Тороса» (18 октября) и в «Ижевске» против «Ижстали» (20 октября). В поездку вместе с молотобойцами отправился исполняющий обязанности главного тренера Александр Агеев. Сейчас он является главным тренером «молодежки» «Молота».
Кроме того, сегодня в пресс-службе пермского клуба сообщают, что «Молот» и ярославский «Локомотив» обменялись игроками. В состав «Молота» командирован нападающий Даниил Тесанов, а в «Локомотив» отправился Дмитрий Ябелов. Известно, что 23-летний Тесанов ранее уже выступал в составе нашего клуба в сезоне 2021/2022, сыграл три матча, в которых набрал один балл за результативность.
16 октября пресс-служба «Молота» сообщила, что штаб хоккейного клуба по обоюдному согласию сторон расторг контракты с главным тренером Юрием Пановым и старшим тренером Эдуардом Волковым. Пермяки потерпели поражение в серии матчей — против ХК «Торпедо-Горький» (6:2), «Рязань-ВДВ» (3:2), «Химик» (7:1), АКМ (4:2) и «Тамбов» (4:3).