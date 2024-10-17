После серии поражений и ухода главного тренера в «Молоте» продолжаются перестановки

Кроме того, сегодня в пресс-службе пермского клуба сообщают, что «Молот» и ярославский «Локомотив» обменялись игроками. В состав «Молота» командирован нападающий Даниил Тесанов, а в «Локомотив» отправился Дмитрий Ябелов. Известно, что 23-летний Тесанов ранее уже выступал в составе нашего клуба в сезоне 2021/2022, сыграл три матча, в которых набрал один балл за результативность.