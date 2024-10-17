Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего миллион на содержание своих детей

На исполнении в отделении судебных приставов по Кизелу и Александровску находится исполнительное производство в отношении Пшеничного Александра Владимировича, родившегося 15 марта 1988 года. Мужчина по решению суда обязан выплачивать алименты на собственных детей. Однако он скрывается от службы судебных приставов, не исполняет свои обязанности, не проживает по месту регистрации и не выходит на связь.