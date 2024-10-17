Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего миллион на содержание своих детей

Posted 17 октября, 07:07
Published 17 октября, 07:07
Modified 17 октября, 07:09
Updated 17 октября, 07:09
Судебные приставы Пермского края объявили в розыск 36-летнего мужчину, который задолжал на содержание своих несовершеннолетних детей более 1 млн рублей.
На исполнении в отделении судебных приставов по Кизелу и Александровску находится исполнительное производство в отношении Пшеничного Александра Владимировича, родившегося 15 марта 1988 года. Мужчина по решению суда обязан выплачивать алименты на собственных детей. Однако он скрывается от службы судебных приставов, не исполняет свои обязанности, не проживает по месту регистрации и не выходит на связь.
Служба судебных приставов объявила Александра в розыск. Если у вас есть информация о местонахождении этого мужчины, позвоните в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8(342) 221-81-60. В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю уточняют, что судебные приставы-исполнители в ходе исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов имеют право распространять биометрические персональные данные без согласия должника.