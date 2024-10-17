Прокуратура назвала причину крупного ЧП в Лысьве, оставившего тысячи людей без воды

Posted 17 октября, 11:07
Published 17 октября, 11:07
Modified 17 октября, 11:09
Updated 17 октября, 11:09
Прокуратура Пермского края провела проверку по поводу отключения холодного водоснабжения в минувшие выходные в Лысьве. Во время проверочных мероприятий сотрудники надзорного органа дали оценку действиям местной администрации и эксплуатирующей организации.
Причиной коммунального ЧП в пресс-службе региональной прокуратуры называют нарушения при содержании коммунальных сетей — оно было ненадлежащим. По итогам проверки главе администрации Лысьвенского городского округа Никите Федосееву и директору МКП МО «Лысьвенский городской водоканал» Вадиму Змызгову внесено представление.
Кроме того, в отношении «Лысьвенского городского водоканала» прокурор возбудил дело о нарушении режима обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ). Материалы направлены в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, где их рассмотрят по существу.
Масштабная авария на сетях водоснабжения произошла в Лысьве утром 12 октября. Без воды остались 60 многоквартирных и 1,5 тыс. частных домов, а также четыре социально значимых объекта, в том числе школы и детский сад. Вечером 13 октября неполадки устранили, водоснабжение было восстановлено.