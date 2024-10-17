Прокуратура назвала причину крупного ЧП в Лысьве, оставившего тысячи людей без воды

Масштабная авария на сетях водоснабжения произошла в Лысьве утром 12 октября. Без воды остались 60 многоквартирных и 1,5 тыс. частных домов, а также четыре социально значимых объекта, в том числе школы и детский сад. Вечером 13 октября неполадки устранили, водоснабжение было восстановлено.