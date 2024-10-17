Прокуратура после массовой гибели рыбы нашла нарушения у Пермской ГРЭС

Posted 17 октября, 13:52
Published 17 октября, 13:52
Modified 17 октября, 13:54
Updated 17 октября, 13:54
Арбитражный суд отказал «Интер РАО-Электрогенерация» в лице филиала «Пермская ГРЭС» в признании незаконным представления природоохранной прокуратуры о допущенных нарушениях, из-за которой погибло большое количество рыбы.
В марте 2024 года Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации о повышенной температуре воды в Камском водохранилище и возможной гибели нескольких тысяч особей форели. Было установлено, что Пермская ГРЭС не соблюдала требования федерального законодательства и установленных нормативов температуры воды при осуществлении сброса сточных вод в водный объект.
По результатам обследования водного объекта в районе отводящего канала Пермской ГРЭС специалистами Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству установлено наличие высокой температуры воды, доходившей до значений +22°С при температуре в водохранилище и подводящем канале не более +2°С и нормативе не более +8 °С.
По выявленным нарушениям руководству филиала природоохранным прокурором внесено представление, которое обществом отклонено и оспорено в судебном порядке.
В начале марте в регионе массово умерла вся форель в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish». По словам директора предприятия Нины Поповой, температура воды поднялась до 30°, хотя она не должна превышать 12-15°. Информация о высоком температурном показателе воды в отводящем канале филиала «Пермская ГРЭС» была проверена надзорным ведомством со специалистами Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.