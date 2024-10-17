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Posted 17 октября, 13:52

Published 17 октября, 13:52

Modified 17 октября, 13:54

Updated 17 октября, 13:54

Прокуратура после массовой гибели рыбы нашла нарушения у Пермской ГРЭС

Прокуратура после массовой гибели рыбы нашла нарушения у Пермской ГРЭС

17 октября 2024, 13:52
Фото: «ДоброFish» / «Зори Плюс»
В марте прошлого года у добрянских рыбоводов из-за повышения температуры воды массово погибла рыба.

Арбитражный суд отказал «Интер РАО-Электрогенерация» в лице филиала «Пермская ГРЭС» в признании незаконным представления природоохранной прокуратуры о допущенных нарушениях, из-за которой погибло большое количество рыбы.

В марте 2024 года Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации о повышенной температуре воды в Камском водохранилище и возможной гибели нескольких тысяч особей форели. Было установлено, что Пермская ГРЭС не соблюдала требования федерального законодательства и установленных нормативов температуры воды при осуществлении сброса сточных вод в водный объект.

По результатам обследования водного объекта в районе отводящего канала Пермской ГРЭС специалистами Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству установлено наличие высокой температуры воды, доходившей до значений +22°С при температуре в водохранилище и подводящем канале не более +2°С и нормативе не более +8 °С.

По выявленным нарушениям руководству филиала природоохранным прокурором внесено представление, которое обществом отклонено и оспорено в судебном порядке.

В начале марте в регионе массово умерла вся форель в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish». По словам директора предприятия Нины Поповой, температура воды поднялась до 30°, хотя она не должна превышать 12-15°. Информация о высоком температурном показателе воды в отводящем канале филиала «Пермская ГРЭС» была проверена надзорным ведомством со специалистами Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермский край
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