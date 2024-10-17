Прокуратура взяла на контроль достройку проблемного дома в ЖК «Авиатор»

Posted 17 октября, 06:07
Published 17 октября, 06:07
Modified 17 октября, 06:09
Updated 17 октября, 06:09
Прокурор Свердловского района Перми Александр Гисс и и. о. главы администрации района Александр Коротких выехали на строительную площадку многоквартирного дома по ул. Старцева, 143 (ЖК «Авиатор»). Во время выезда застройщик отчитался о проделанной работе, был проведен осмотр территории.
Сейчас в здании завершается отделка внутренних помещений, а на территории идут работы по благоустройству. Вопросы завершения строительства дома на Старцева, 143 и ввода его в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Как Propem.ru писали ранее, достройкой объекта занимается ООО «Строительная компания „ТехСтрой“». В мае 2023 года стало известно, что подрядчик должен завершить работы за 17 месяцев — к слову, этот срок истекает в октябре текущего года.
Долгострой на Старцева, 143 планировалось достроить еще в 2018 году. Возведением ЖК «Авиатор» занималась группа компаний «Камская долина». Но позже выяснилось, что топ-менеджер Алевтина Романова и соучредитель компании Андрей Гладиков брали средства у пайщиков и тратили их на свои нужды. В итоге было возбуждено уголовное дело. А общая сумма ущерба составила более 1,8 млрд рублей. В мае этого года Алевтине Романовой ужесточили наказание — суд приговорил ее к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До этого, 7 июля 2023 года апелляция освободила Романову из СИЗО — на условные 4 года 2 месяца с испытательным сроком 3 года.