Прокуратура взяла на контроль достройку проблемного дома в ЖК «Авиатор»

Долгострой на Старцева, 143 планировалось достроить еще в 2018 году. Возведением ЖК «Авиатор» занималась группа компаний «Камская долина». Но позже выяснилось, что топ-менеджер Алевтина Романова и соучредитель компании Андрей Гладиков брали средства у пайщиков и тратили их на свои нужды. В итоге было возбуждено уголовное дело. А общая сумма ущерба составила более 1,8 млрд рублей. В мае этого года Алевтине Романовой ужесточили наказание — суд приговорил ее к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До этого, 7 июля 2023 года апелляция освободила Романову из СИЗО — на условные 4 года 2 месяца с испытательным сроком 3 года.