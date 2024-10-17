ПЦБК ежегодно заботится об окружающей среде

Posted 17 октября, 09:00
Published 17 октября, 09:00
Modified 17 октября, 09:00
Updated 17 октября, 09:00
Это — один из крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России.
Компания считает заботу об экологии неотъемлемой частью своей работы. Она непрерывно участвует в лесовосстановительных мероприятиях и повышении биоразнообразия в реках и прудах. Предприятие арендует более 400 тысяч гектаров лесных участков, где заготавливают берёзу для производства бумаги, а на ее место высаживают ель. Принцип такой: сколько гектаров вырубили, столько и восстанавливают.
В 2024 году ПЦБК провела восстановительные мероприятия на территории почти две тысячи гектаров, включая посадку более 700 гектаров молодого леса. За последние пять лет высажено свыше 12 миллионов саженцев деревьев на площади 3686 гектаров, а общая площадь восстановления превысила 13 тысяч гектаров. Все чаще применяются саженцы с закрытой корневой системой.
Кроме того, ежегодно предприятие производит зарыбление водоёмов Пермского края и других регионов. Например, 7 октября компания выпустила 2,2 тысячи штук молоди белого амура в Нытвенский пруд, один из крупнейших искусственных водоёмов европейской части России.
За пять лет сотрудники предприятия выпустили в водоёмы почти двадцать тысяч особей рыб разных видов. Более девяти тысяч мальков белого амура были запущены в Суксунский пруд Пермского края, более двух тысяч — в Заинское водохранилище Татарстана. В 2022 году компания выпустила шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди в Камское водохранилище.
Генеральный директор компании Юрий Марков подчеркнул, что мероприятия по восполнению природных ресурсов являются лишь частью усилий компании по охране окружающей среды. Предприятие занимается модернизацией очистных сооружений и снижает удельное потребление воды. Также для сохранения деревьев компания использует макулатуру в качестве основного сырья для производства картона, развивая экономику замкнутого цикла.
Напомним, что в июне 2024 года ПЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора. В мае предприятие первым в целлюлозно-бумажной отрасли было включено в государственный реестр утилизаторов.