ПЦБК ежегодно заботится об окружающей среде

За пять лет сотрудники предприятия выпустили в водоёмы почти двадцать тысяч особей рыб разных видов. Более девяти тысяч мальков белого амура были запущены в Суксунский пруд Пермского края, более двух тысяч — в Заинское водохранилище Татарстана. В 2022 году компания выпустила шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди в Камское водохранилище.