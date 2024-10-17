Рейс до Перми экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за больного пассажира

Сегодня утром, 17 октября, самолет, следовавший из Калининграда в Пермь, был вынужден приземлиться на запасной аэродром Пулково. По информации Telegram-канала AVIANCIDENT, экипаж лайнера доложил об ухудшении самочувствия пассажира в 06:36 по московскому времени, и капитан воздушного судна решил приземлиться в Санкт-Петербурге. В аэропорту пассажиру оказали первую медицинскую помощь, затем его госпитализировали в одну из городских больниц, сообщили в пресс-службе Пулково.