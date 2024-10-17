«Серые пятна» пермского туризма

Кстати, судя по этим цифрам (если в расчет не брались освобожденные от турналога жители Прикамья), ежегодно в пермских гостиницах останавливаются примерно 87 тыс. человек. Притом это не только «чистой воды» туристы из других регионов, но также люди, приехавшие в командировки и по своим личным делам, не связанным с досугом, посещением концертов и фестивалей или знакомством с архитектурными памятниками Перми. Вообще, менее 90 тыс. иногородних постояльцев пермских гостиниц в год — цифра достаточно скромная. Особенно, если учесть, что, по сведениям краевого Минтуризма, только в 2023 году в «коллективных средствах размещения» Прикамья останавливались свыше 900 тыс. туристов (но это — с учетом жителей региона, поехавших, например, на сплав по уральским рекам или на экскурсию по историческим местам Перми Великой).