«Серые пятна» пермского туризма

Posted 17 октября, 08:11
Published 17 октября, 08:11
Modified 18 октября, 03:54
Updated 18 октября, 03:54
В Перми с 2025 года планируется учредить туристический налог. Плюсы и риски фискального нововведения обсуждались 15 октября на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию. Оплачивать налог в размере 100 рублей в сутки с одного постояльца станут гостиницы, отели и прочие места массового приюта приезжих, а также «физлица, оказывающие услуги по предоставлению временного проживания» (это, надо полагать, в первую очередь пермяки, сдающие квартиры внаем). При этом от уплаты налога освобождаются всевозможные льготники, дети до 18 лет и, что самое интересное, «жители Пермского края, имеющие регистрацию». Это значит, что при расчете налоговой базы не будут учитывать, например, жителей Кунгура или Березников, приехавших в Пермь погулять по Компросу или сфотографироваться возле скульптурного изображения «соленых ушей» и ненароком заночевавших в одном из отелей краевого центра.
Средства, полученные муниципальной казной от налога, предполагается тратить на дальнейшее развитие туризма в Перми.
«Безусловно, эти деньги пойдут в туристическую сферу, — пояснила вице-мэр Яна Фурман. — На самом деле, мы серьезно думали, куда будем расходовать эти средства, и решили направить на информационные стелы, размещенные на улицах города. Многие из тех нескольких десятков, которые есть сейчас, уже довольно старые и выглядят не слишком хорошо. Поэтому есть намерение доработать наполнение этих стел, увеличить количество интерактивных».
Доходы бюджета Перми от туристического налога, по предварительному расчету, планируются в размере около 53 млн рублей в 2025 году и по 70 млн 660 тыс. рублей в 2026 и 2027 годах. На комитете представители мэрии ознакомили депутатов с расчетами только по гостиницам, поскольку они лучше всего охвачены статистикой. Ожидается, что средняя за три года численность гостиничных постояльцев в краевом центре (без учета льготников) превысит 260 тыс. человек. Число ночевок за трехлетку составит (тоже, естественно, в среднем) около трех на одного туриста.
Кстати, судя по этим цифрам (если в расчет не брались освобожденные от турналога жители Прикамья), ежегодно в пермских гостиницах останавливаются примерно 87 тыс. человек. Притом это не только «чистой воды» туристы из других регионов, но также люди, приехавшие в командировки и по своим личным делам, не связанным с досугом, посещением концертов и фестивалей или знакомством с архитектурными памятниками Перми. Вообще, менее 90 тыс. иногородних постояльцев пермских гостиниц в год — цифра достаточно скромная. Особенно, если учесть, что, по сведениям краевого Минтуризма, только в 2023 году в «коллективных средствах размещения» Прикамья останавливались свыше 900 тыс. туристов (но это — с учетом жителей региона, поехавших, например, на сплав по уральским рекам или на экскурсию по историческим местам Перми Великой).
Сколько туристов приезжает ежегодно именно в Пермь, в том числе — из других регионов, при условии, что эти гости проводят в городе хотя бы пару дней? На заседании комитета экономического комитета Пермской гордумы ответа на этот вопрос не прозвучало. Хотя, помимо дебатов касательно введения туристического налога, чиновники мэрии рассказали депутатам о работе городской администрации по развитию туризма в 2024 году и о планах на 2025-й. Увы, никакой статистики или планов, выраженных в конкретных цифрах турпотока, в докладе не оказалось.
И.о. главы департамента экономики и промышленной политики мэрии Нина Конюкова рассказала об участии Перми в разного рода проектах по развитию туризма (в том числе — гастрономического), а также — об устроенном нынешним летом пресс-туре для журналистов и блогеров из других городов России. Публикации, посвященные столице Прикамья, по итогам тура, прочитали как будто более 2 млн человек. Но сказалось ли это на увеличении туристического потока, конечно, сказать не может никто.
Можно ли вообще как-то «измерить» эффект участия Перми во всевозможных всероссийских проектах, турах и конкурсах? Нет — и чиновники открыто признают это.
«Измерить в показателях наши мероприятия невозможно, — пояснила думцам, жаждущим конкретных цифр, Яна Фурман. — В первую очередь это представительская функция, и мы должны звучать на федеральном уровне, чтобы туристы к нам приезжали и потом возвращались. Это — внутренний туризм, туристы из других регионов. Если мы не будем участвовать в федеральных и региональных проектах, рост турпотока в Перми будет гораздо ниже. Сравнивая себя с другими регионами, мы видим — Пермь представлена не так широко, как города-конкуренты».
«Слышим немало положительных отзывов о Перми, нам говорят, что, например, много слышали о наших гастрономических проектах, поэтому презентация краевой столицы как города гостеприимства дает положительный эффект», — считает г-жа Конюкова.
В любом случае, Пермь вряд ли способна занять первые стоки в списке центров гастрономического туризма страны наравне с Абрау-Дюрсо или Геленджиком, уже хотя бы потому, что на Западном Урале не растет виноград, нет виноделен и ресторанов, концепция которых основана на местных винах и собственных уникальных продуктах.
«Да, конкретных цифр по туристическому потоку в докладе мэрии не прозвучало, — сказал, комментируя обсуждение блока „туристических“ вопросов, председатель комитета по экономическому развитию Пермской гордумы Арсен Болквадзе. — Но, учитывая, что город только что прошел празднование своего 300-летия, рост туристического потока отмечен, и весьма заметный. Но нам, безусловно, сейчас отталкиваться не от того, что Пермь посетило больше туристов именно благодаря юбилею. Надо стремиться к тому, чтобы и в дальнейшем привлекательность краевого центра постоянно росла, и не только для туристов из Пермского края, но и из других регионов России. Именно для этого мы продолжаем финансирование программы по развитию туризма в Перми. Надеюсь, она даст ожидаемый эффект».
Впрочем, в программе «Экономическое развитие Перми» (в нее входит подпрограмма развития туризма в городе) целевые показатели обозначены весьма скромно. Планируется увеличение численности постояльцев гостиниц и отелей с прогнозируемых 342 тыс. в 2025 году (это вкупе с жителями Прикамья) до 357 тыс. в 2026-м (рост менее чем на 5%). Количество вновь созданных туристических продуктов (например, туров, экскурсий) планируется порядка 4–5 в год — тоже не слишком «ударно» для города-миллионника, о котором сами же власти говорят — «у нас есть, что показать!».
В такой ситуации, если все доходы от нового туристического налога пойдут только на «поправление» обветшавших указателей, вряд ли у Перми будут хорошие шансы догнать по привлекательности такие города-конкуренты, как Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург или Самара. Ну, а введение туристического налога в городах, где с развитием туризма всё не слишком отрадно, может вызвать даже некоторый отток приезжающих. По соцсетям уже ходит шутка на этот счет: «Чтобы я платил сто рублей за ночевку в этом городе? Ну, уж нет — это они мне должны сотню платить, что я вообще к ним приехал!».