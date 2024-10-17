Список «запрещенных музыкантов»: правда или вымысел

Также о якобы «черном списке» высказывался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В начале октября он пояснял «Национальной службе новостей», что перечень «запрещенных» исполнителей является фейковым. По мнению Бородина, список — это происки конкурентов, которые пытаются лишить артиста выступления и контрактов. Попавшим в перечень Виталий Бородин посоветовал обращаться в полицию.