Список «запрещенных музыкантов»: правда или вымысел

Posted 17 октября, 13:20
Published 17 октября, 13:20
Modified 17 октября, 14:42
Updated 17 октября, 14:42
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «ЛапшаМедиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В российские регионы направили список артистов, которых рекомендуют не привлекать к выступлениям. Сообщение со скриншотом письма на бланке Минкульта Красноярского края опубликовал Telegram-канал Baza.
В перечне якобы запрещенных артистов фигурируют 32 исполнителя или группы. Среди таких исполнителей — Слава Марлоу, Дора, Алексей Кортнев, группа «Курара» и другие. Документ, якобы разосланный руководителям округов в Красноярском крае, появился в сети неделю назад. Согласно перечню, творчество указанных артистов «подрывает традиционные семейные ценности, пропагандирует асоциальный образ жизни и дискредитирует ВС РФ.
Однако министерство культуры Красноярского края опровергло отправку такого письма руководителям округов региона. В своем ответе изданию «Проспект Мира» оно заявило, что не направляло данное письмо. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не знает о «черных списках» артистов. В своем интервью RTVI Песков рассказал, что в интернете можно наблюдать много «подделок».
Также о якобы «черном списке» высказывался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В начале октября он пояснял «Национальной службе новостей», что перечень «запрещенных» исполнителей является фейковым. По мнению Бородина, список — это происки конкурентов, которые пытаются лишить артиста выступления и контрактов. Попавшим в перечень Виталий Бородин посоветовал обращаться в полицию.