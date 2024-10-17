properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 13:20

Published 17 октября, 13:20

Modified 17 октября, 14:42

Updated 17 октября, 14:42

Список «запрещенных музыкантов»: правда или вымысел

Список «запрещенных музыкантов»: правда или вымысел

17 октября 2024, 13:20
Фото: 1MI
Власти прокомментировали, стоит ли верить опубликованному документу.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «ЛапшаМедиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В российские регионы направили список артистов, которых рекомендуют не привлекать к выступлениям. Сообщение со скриншотом письма на бланке Минкульта Красноярского края опубликовал Telegram-канал Baza.

В перечне якобы запрещенных артистов фигурируют 32 исполнителя или группы. Среди таких исполнителей — Слава Марлоу, Дора, Алексей Кортнев, группа «Курара» и другие. Документ, якобы разосланный руководителям округов в Красноярском крае, появился в сети неделю назад. Согласно перечню, творчество указанных артистов «подрывает традиционные семейные ценности, пропагандирует асоциальный образ жизни и дискредитирует ВС РФ.

Однако министерство культуры Красноярского края опровергло отправку такого письма руководителям округов региона. В своем ответе изданию «Проспект Мира» оно заявило, что не направляло данное письмо. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не знает о «черных списках» артистов. В своем интервью RTVI Песков рассказал, что в интернете можно наблюдать много «подделок».

Также о якобы «черном списке» высказывался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В начале октября он пояснял «Национальной службе новостей», что перечень «запрещенных» исполнителей является фейковым. По мнению Бородина, список — это происки конкурентов, которые пытаются лишить артиста выступления и контрактов. Попавшим в перечень Виталий Бородин посоветовал обращаться в полицию.

#Общество#Музыка#Дмитрий песков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика