Стало известно, кто установит главную новогоднюю ель в Перми

Posted 17 октября, 11:02
Published 17 октября, 11:02
Modified 17 октября, 11:04
Updated 17 октября, 11:04
В Перми нашли подрядчика по установке, обслуживанию и демонтажу главной новогодней елки города. Им стал индивидуальный предприниматель Артём Ходырев. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Ценовое предложение бизнесмена оказалось среди трех участников аукциона самым низким, стоимость контракта составила 3,4 млн рублей. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит установить 30-метровой искусственную ель, смонтировать световые декорации: «Звездная ночь», «Имперский дворец», бутафория «Имперский стиль» и «Ширма», заняться обслуживанием и последующем демонтажом ели.