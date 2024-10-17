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Posted 17 октября, 11:02

Published 17 октября, 11:02

Modified 17 октября, 11:04

Updated 17 октября, 11:04

Администрация Перми нашла подрядчика на установку главной новогодней ели

Стало известно, кто установит главную новогоднюю ель в Перми

17 октября 2024, 11:02
Фото: properm.ru

Администрация Перми нашла подрядчика на установку главной новогодней ели

Сюжет
Госзакупки
Стоимость контракта — 3,4 млн рублей.

В Перми нашли подрядчика по установке, обслуживанию и демонтажу главной новогодней елки города. Им стал индивидуальный предприниматель Артём Ходырев. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Ценовое предложение бизнесмена оказалось среди трех участников аукциона самым низким, стоимость контракта составила 3,4 млн рублей. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит установить 30-метровой искусственную ель, смонтировать световые декорации: «Звездная ночь», «Имперский дворец», бутафория «Имперский стиль» и «Ширма», заняться обслуживанием и последующем демонтажом ели.

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#Пермь#Госзакупки#Аукцион#Новогодняя елка#Демонтаж#Бизнесмен#Обслуживание#Артём Ходырев
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