Светофор работает, а дорога не открыта. Пермяки снова стоят в пробках

В Перми не открыли движение транспорта по правому съезду с моста для проезда по ул. Локомотивной. «На Локомотивной включили светофор, а дорогу открыть по мосту забыли — пробка от железнодорожной больницы. Водители пишут, что с утра по новой дороге кирпич», — рассказала читательница Properm.ru. Сегодня утром, 17 октября, улица перекрыта в направлении движения с микрорайона Парковый.