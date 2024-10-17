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Posted 17 октября, 05:20

Published 17 октября, 05:20

Modified 17 октября, 05:22

Updated 17 октября, 05:22

Утром 17 октября пробки мешают жителям двух районов Перми попасть в центр города

Светофор работает, а дорога не открыта. Пермяки снова стоят в пробках

17 октября 2024, 05:20
Фото: 1MI

Утром 17 октября пробки мешают жителям двух районов Перми попасть в центр города

Сюжет
Пермские дороги
Общественный транспорт отстает от расписания почти на час.

В Перми не открыли движение транспорта по правому съезду с моста для проезда по ул. Локомотивной. «На Локомотивной включили светофор, а дорогу открыть по мосту забыли — пробка от железнодорожной больницы. Водители пишут, что с утра по новой дороге кирпич», — рассказала читательница Properm.ru. Сегодня утром, 17 октября, улица перекрыта в направлении движения с микрорайона Парковый.

Ранее в Минтрансе Прикамья анонсировали, что сегодня откроется движение через правый съезд с моста на ул. Локомотивную, а также сообщали, что будет запущено движение по мосту в обоих направлениях.

Фото: предоставлено читательницей Properm.ru

Кроме того, ДТП стороннего транспорта случилось на шоссе Космонавтов, где с начала осени снова образуются заторы. Маршруты общественного транспорта могут опаздывать на 50 минут, предупредили в департаменте транспорта Перми. Жители Индустриального и Дзержинского районов стоят в пробках. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», общая картина по городу — 5-балльные пробки.

Фото: Яндекс.Пробки
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#Авто#Происшествия#Пермь#Пермские дороги#Пробки
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