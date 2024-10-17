Три автобусных маршрута изменят график движения на время перекрытия Соликамской

Маршруты автобусов №18, №24, №32 поедут в объезд по ул. Лянгасова, Целинной, Ивана Франко и Гашкова. Кроме того, маршрут №24 будет разделен: часть рейсов последует до остановки «Камтэкс» для подвоза сотрудников предприятий, а часть двинется в объезд до площади Дружбы. В пресс-службе администрации города рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и следить за расписанием движения — посмотреть график рейсов и движение транспорта в онлайн-режиме на сайте МКУ «Гортранс» или в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».