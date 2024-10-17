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Posted 17 октября, 07:37

Published 17 октября, 07:37

Modified 17 октября, 07:39

Updated 17 октября, 07:39

На время перекрытия улицы Соликамской автобусы №18, №24, №32 пустят в объезд

Три автобусных маршрута изменят график движения на время перекрытия Соликамской

17 октября 2024, 07:37
Фото: properm.ru

На время перекрытия улицы Соликамской автобусы №18, №24, №32 пустят в объезд

Сюжет
Пермская езда
Ограничения продлятся с субботы до раннего утра воскресенья.

Из-за закрытия проезда по ул. Соликамской временно изменятся три автобусных маршрута в Орджоникидзевском районе. Изменения будут действовать с 00:00 субботы 19 октября до 06:00 20 октября.

Маршруты автобусов №18, №24, №32 поедут в объезд по ул. Лянгасова, Целинной, Ивана Франко и Гашкова. Кроме того, маршрут №24 будет разделен: часть рейсов последует до остановки «Камтэкс» для подвоза сотрудников предприятий, а часть двинется в объезд до площади Дружбы. В пресс-службе администрации города рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и следить за расписанием движения — посмотреть график рейсов и движение транспорта в онлайн-режиме на сайте МКУ «Гортранс» или в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня утром Пермь встала в пробках. Особенно сложной ситуация была на Парковом и шоссе Космонавтов.

Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу
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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Автобусы#Общественный транспорт
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