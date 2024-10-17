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Posted 17 октября, 09:04

Published 17 октября, 09:04

Modified 17 октября, 09:06

Updated 17 октября, 09:06

В Коми-Пермяцком театре в шестой раз пройдёт фестиваль «Сообщение»

В Коми-Пермяцком театре в шестой раз пройдёт фестиваль «Сообщение»

17 октября 2024, 09:04
Фото: Пресс-служба Коми-Пермяцкого национального драматического театра
С 22 по 27 октября 2024 года в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре пройдёт VI межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». В Кудымкар приедут театры из Калмыкии, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Санкт-Петербурга.
Фото: Пресс-служба Коми-Пермяцкого национального драматического театра

Коми-Пермяцкий театр, сохраняющий прочную связь с народной традицией, приглашает к театральному диалогу национальные театры России и зарубежья, ведь каждый спектакль — это новое послание, сообщение зрителю. И оно становится более понятным, если звучит на своём родном языке.

Чем сегодня живёт национальный театр, что волнует его зрителя? Времена не выбирают. А жизнь? Готовы ли мы к разговору о жизненных ценностях, о добре и зле, об испытаниях, выпавших на судьбу конкретного человека, народа, нации — вместе поразмышлять о героизме и предательстве, о дружбе и вражде, как неизменных спутниках нашей жизни?

Фото: Пресс-служба Коми-Пермяцкого национального драматического театра

Программа фестиваля:

• 22 октября — Глазовский драматический театр «Парафраз»

(Удмуртия), спектакль «Алло, мама!» 16+;

• 23 октября — Салаватский драматический театр (Башкортостан), спектакль «Ярлыҡау» (Помилование) 12+;

• 24 октября — Атнинский драматический театр (Татарстан), спектакль «Ай тотылган төндә» (В ночь лунного затмения) 12+;

• 25 октября — Национальный театр им. Б. Басангова (Калмыкия), спектакль «Уханас учрсн уршг» (Горе от ума) 16+;

• 26 октября — Нижнекамский драматический театр (Татарстан), спектакль «Таң вакыты» (На заре) 16+;

• 26 октября — Уфимский татарский театр «Нур» (Башкортостан), спектакль «Туташ. Прерванный полёт…» 12+;

• 27 октября — Танцевальная компания «Каннон Данс» (Санкт-Петербург, спектакль «Чёрный сад» 12+.

Фото: Пресс-служба Коми-Пермяцкого национального драматического театра

«”Сообщение» нынешнего года будет рекордным по количеству участников. Впервые в фестивале примет участие театр из Калмыкии. Мы рады большому количеству заявок, было много желающих принять участие в фестивале!» — говорит директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин.

По итогам показов жюри в составе Татьяны Тихоновец, Евгении Тропп, Оксаны Кушляевой, Альберта Нестерова и Натальи Жемгулене определит обладателя Гран-при фестиваля и победителей в номинациях «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа художника».

Фото: Пресс-служба Коми-Пермяцкого национального драматического театра

Также в рамках фестиваля пройдут: лекция «Школьная литературная классика в театре: ожидание vs реальность», мастер-класс по современной хореографии, выставки, экскурсии по Коми-Пермяцкому округу с посещением объектов культурного и исторического наследия, знакомство с культурой и традициями коми-пермяцкого народа.

Программа фестиваля и билеты на сайте teatrkpo.ru. Все спектакли доступны по «Пушкинской карте». Бронь: 8 (34260) 4-88-60.

Фестиваль организован при поддержке Администрации губернатора

Пермского края и Министерства культуры Пермского края.

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