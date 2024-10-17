В Коми-Пермяцком театре в шестой раз пройдёт фестиваль «Сообщение»

Чем сегодня живёт национальный театр, что волнует его зрителя? Времена не выбирают. А жизнь? Готовы ли мы к разговору о жизненных ценностях, о добре и зле, об испытаниях, выпавших на судьбу конкретного человека, народа, нации — вместе поразмышлять о героизме и предательстве, о дружбе и вражде, как неизменных спутниках нашей жизни?