В Перми нетрезвый гражданин пытался дать взятку полицейскому

Posted 17 октября, 13:32
Published 17 октября, 13:32
Modified 17 октября, 13:51
Updated 17 октября, 13:51
В Пермском районном суде будут рассматривать дело о попытке дать взятку полицейскому, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. Местного жителя обвиняют в покушении на на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий.
По версии следствия, мужчина, управляя автомобилем в состоянии опьянения, вызванным употреблением наркотических веществ, был остановлен инспектором ДПС ГИБДД отдела МВД России «Пермский» и отстранен от управления.
Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина предложил инспектору 50 тыс. рублей в качестве взятки за сокрытие факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет). Однако его противоправные действия были пресечены сотрудником полиции, о данном факте он незамедлительно сообщил в дежурную часть, после чего мужчина был задержан.
Теперь мужчине грозит не только лишение прав за пьяную езду, но и реальный срок в колонии. За попытку дать взятку может быть назначено наказание до 8 лет реального лишения свободы со штрафом, либо штраф в сумме до 60-кратного размера взятки.