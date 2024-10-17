В Перми нетрезвый гражданин пытался дать взятку полицейскому

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина предложил инспектору 50 тыс. рублей в качестве взятки за сокрытие факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет). Однако его противоправные действия были пресечены сотрудником полиции, о данном факте он незамедлительно сообщил в дежурную часть, после чего мужчина был задержан.