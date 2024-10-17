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Posted 17 октября, 13:32

Published 17 октября, 13:32

Modified 17 октября, 13:51

Updated 17 октября, 13:51

В Перми нетрезвый гражданин пытался дать взятку полицейскому

В Перми нетрезвый гражданин пытался дать взятку полицейскому

17 октября 2024, 13:32
Фото: 1MI
Сотрудник Госавтоинспекции отказался от денег и задержал нетрезвого водителя.

В Пермском районном суде будут рассматривать дело о попытке дать взятку полицейскому, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. Местного жителя обвиняют в покушении на на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, мужчина, управляя автомобилем в состоянии опьянения, вызванным употреблением наркотических веществ, был остановлен инспектором ДПС ГИБДД отдела МВД России «Пермский» и отстранен от управления.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина предложил инспектору 50 тыс. рублей в качестве взятки за сокрытие факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет). Однако его противоправные действия были пресечены сотрудником полиции, о данном факте он незамедлительно сообщил в дежурную часть, после чего мужчина был задержан.

Теперь мужчине грозит не только лишение прав за пьяную езду, но и реальный срок в колонии. За попытку дать взятку может быть назначено наказание до 8 лет реального лишения свободы со штрафом, либо штраф в сумме до 60-кратного размера взятки.

#Происшествия#Общество#Суд#Пьяный водитель#Транспорт
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