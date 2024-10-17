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Posted 17 октября, 05:45

Published 17 октября, 05:45

Modified 17 октября, 05:47

Updated 17 октября, 05:47

В Перми ликвидирован один из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева

В Перми ликвидирован один из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева

17 октября 2024, 05:45
Фото: asmonaco.com
Ранее сообщалось о планах миллиардера свернуть большую часть бизнеса в Перми.

ООО «Управляющая компания „Кастом кэпитал“», соучредителем которого было ООО «Оргстрой-финанс», подконтрольное бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, ликвидировали. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Компания специализировалась на доверительном управлении имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев хочет свернуть большую часть своего бизнеса в краевой столице. Речь идет о продаже недвижимости и о прекращении клиентского бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». В прошлом году было ликвидировано АО «Каменный пояс», в 2020 году завершила алмазодобычу ЗАО «Пермгеологодобыча».

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#Недвижимость#Финансовый дом#Дмитрий Рыболовлев#Инвестиционная компания#Ликвидация компании
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