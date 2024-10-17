В Перми ликвидирован один из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева

ООО «Управляющая компания „Кастом кэпитал“», соучредителем которого было ООО «Оргстрой-финанс», подконтрольное бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, ликвидировали. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Компания специализировалась на доверительном управлении имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов.



Ранее сообщалось, что Рыболовлев хочет свернуть большую часть своего бизнеса в краевой столице. Речь идет о продаже недвижимости и о прекращении клиентского бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». В прошлом году было ликвидировано АО «Каменный пояс», в 2020 году завершила алмазодобычу ЗАО «Пермгеологодобыча».