В Перми отреставрируют объект культурного наследия краевого значения

Здание представляет одноэтажное строение с подвалом, чердаком и встроенным мезонином на подклете, оно было построено в 1850 году для Пермского уездного училища. Имя архитектора неизвестно. На главном фасаде установлена мемориальная доска из

мрамора с надписью: «В этом здании учился в 1854–1859 гг. уроженец Урала,

автор „Подлиповцев“ Федор Михайлович Решетников».