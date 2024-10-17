В Перми отреставрируют объект культурного наследия краевого значения

Posted 17 октября, 10:10
Published 17 октября, 10:10
Modified 17 октября, 10:12
Updated 17 октября, 10:12
В Перми отреставрируют объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятнике архитектуры «Корпус, где учился писатель Решетников Ф.М.», входящего в состав ансамбля «Училище земское» на ул. Максима Горького, 28. Информация об этом появилась на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Здание представляет одноэтажное строение с подвалом, чердаком и встроенным мезонином на подклете, оно было построено в 1850 году для Пермского уездного училища. Имя архитектора неизвестно. На главном фасаде установлена мемориальная доска из
мрамора с надписью: «В этом здании учился в 1854–1859 гг. уроженец Урала,
автор „Подлиповцев“ Федор Михайлович Решетников».
Согласно результатам инженерно-технических исследований, выполненных в
2016 году, состояние объекта культурного наследия регионального значения оценивается как недопустимое. Физический износ здания в целом составил 77,53%. Позднее, в 2019 году специалистами были произведены повторные работы по исследованию инженерно-технических показателей здания, по итогам которых было зафиксировано ухудшение технического состояния строительных конструкций здания.