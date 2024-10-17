В Пермском крае замедлился рост цен на топливо

Posted 17 октября, 06:58
Published 17 октября, 06:58
Modified 17 октября, 06:59
Updated 17 октября, 06:59
С 8 по 14 октября средняя стоимость автомобильного бензина в Прикамье увеличилась на 6 копеек, достигнув отметки в 58,81 рубля. При этом цена на А-92 осталась на прежнем уровне в 53,52 рубля за литр. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Цена на А-95 поднялась на одну копейку, составив 58,15 рубля, в то время как цена на А-98 увеличилась на 40 копеек до 79,74 рубля. Стоимость дизельного топлива также возросла на одну копейку, теперь она составляет 67,36 рубля за литр.
Пермский край по-прежнему остается лидером по средней цене на бензин и дизтопливо среди других регионов Приволжского федерального округа.