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Posted 17 октября, 06:58

Published 17 октября, 06:58

Modified 17 октября, 06:59

Updated 17 октября, 06:59

Скорость удорожания автомобильного бензина в Пермском крае замедлилась

В Пермском крае замедлился рост цен на топливо

17 октября 2024, 06:58
Фото: 1MI

Скорость удорожания автомобильного бензина в Пермском крае замедлилась

Сюжет
Бензин
Средняя стоимость бензина с 8 по 14 октября составила 58,81 рубля.

С 8 по 14 октября средняя стоимость автомобильного бензина в Прикамье увеличилась на 6 копеек, достигнув отметки в 58,81 рубля. При этом цена на А-92 осталась на прежнем уровне в 53,52 рубля за литр. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Цена на А-95 поднялась на одну копейку, составив 58,15 рубля, в то время как цена на А-98 увеличилась на 40 копеек до 79,74 рубля. Стоимость дизельного топлива также возросла на одну копейку, теперь она составляет 67,36 рубля за литр.

Пермский край по-прежнему остается лидером по средней цене на бензин и дизтопливо среди других регионов Приволжского федерального округа.

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#Пермь#Автомобили#Цены#Бензин#Топливо#Приволжский федеральный округ
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