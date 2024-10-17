В Пермском крае замедлился рост цен на топливо

С 8 по 14 октября средняя стоимость автомобильного бензина в Прикамье увеличилась на 6 копеек, достигнув отметки в 58,81 рубля. При этом цена на А-92 осталась на прежнем уровне в 53,52 рубля за литр. Информация об этом появилась на портале госзакупок.