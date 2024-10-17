Велосипедные воришки украли у пермяков сотню байков

Свердловский районный суд приговорил троих велосипедных воришек за кражу сотни байков у пермяков. Одному из них назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его соучастницам — в виде 5 и 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших.