Велосипедные воришки украли у пермяков сотню байков

Posted 17 октября, 15:00
Published 17 октября, 15:00
Modified 17 октября, 15:02
Updated 17 октября, 15:02
Свердловский районный суд приговорил троих велосипедных воришек за кражу сотни байков у пермяков. Одному из них назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его соучастницам — в виде 5 и 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших.
Двое воришек ранее были судимы за кражи. Они в очередной раз были признаны виновными по ч. ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, с причинением значительного ущерба).
Суд установил, что с июля 2022 по май 2023 года мужчина и двое женщин похитили из подъездов многоквартирных жилых домов и с парковок в Перми около 100 велосипедов на сумму, превышающую 1 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.