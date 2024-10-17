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Posted 17 октября, 15:00

Published 17 октября, 15:00

Modified 17 октября, 15:02

Updated 17 октября, 15:02

Велосипедные воришки украли у пермяков сотню байков

Велосипедные воришки украли у пермяков сотню байков

17 октября 2024, 15:00
Фото: 1MI
Общая стоимость похищенных преступной троицей велосипедов превысила миллион рублей.

Свердловский районный суд приговорил троих велосипедных воришек за кражу сотни байков у пермяков. Одному из них назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его соучастницам — в виде 5 и 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших.

Двое воришек ранее были судимы за кражи. Они в очередной раз были признаны виновными по ч. ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, с причинением значительного ущерба).

Суд установил, что с июля 2022 по май 2023 года мужчина и двое женщин похитили из подъездов многоквартирных жилых домов и с парковок в Перми около 100 велосипедов на сумму, превышающую 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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#Происшествия#Общество#Суд#Велосипед
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