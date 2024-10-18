«Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми

Posted 18 октября, 14:02
Published 18 октября, 14:02
Modified 18 октября, 14:10
Updated 18 октября, 14:10
Музыкант биг-бэнда «Московский джазовый оркестр» перед концертом в Перми приобрел лакированные ботинки в одном из магазинов. В других городах подходящую обувь найти не удалось, сообщил руководитель музыкального коллектива Игорь Бутман журналисту Properm.ru.
Бутман отметил, что за время их последнего визита Пермь сильно похорошела, «и ботинок стало больше». «Пермь — это большой город, настоящий мегаполис, который можно сравнить с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом», — сказал глава творческого коллектива.
Ранее оркестр проводил здесь отбор музыкантов на джазовый фестиваль в Москве. По словам Игоря Бутмана, в Перми очень хорошие ансамбли, оркестры, которые также прошли испытание. «Восхищаемся, и рады всегда приехать в Пермь», — говорит Бутман.
Руководитель джазового оркестра рассказал также о том, что успел побывать в стенах новой краевой музыкальной школы, отметив современное здание учебного заведения, профессиональный педагогический состав и талантливых учеников.
Напомним, сегодня в Перми проходит юбилейный концерт Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.