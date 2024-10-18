«Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми

Ранее оркестр проводил здесь отбор музыкантов на джазовый фестиваль в Москве. По словам Игоря Бутмана, в Перми очень хорошие ансамбли, оркестры, которые также прошли испытание. «Восхищаемся, и рады всегда приехать в Пермь», — говорит Бутман.