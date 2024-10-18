Домклик: повышение ключевой ставки ЦБ почти не сказалось на структуре выдач ипотеки

На рынке строящегося жилья в российских регионах в сентябре было оформлено 17,3 тыс. ипотечных кредитов, что практически на уровне предыдущего месяца. Примерно каждый третий такой кредит был выдан в Сбере. В крупных регионах наиболее высокий процент сделок на рынке строящегося жилья — в Москве, в Новосибирской области и в Санкт-Петербурге (от 49,7% до 44,9%). Наряду с перечисленными в первую пятерку вошли также Ростовская область и Краснодарский край на Юге России (43% и 41%, соответственно). В малых регионах РФ наиболее высокая доля первички в кредитовании также отмечена на Юге РФ — в Адыгее (50,4%) и в Калмыкии (46,1%). Обе эти республики — в списке российских регионов, на которые распространяются расширенные условия «Семейной ипотеки».