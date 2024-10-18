Домклик: повышение ключевой ставки ЦБ почти не сказалось на структуре выдач ипотеки

Posted 18 октября, 13:46
Published 18 октября, 13:46
Modified 18 октября, 13:47
Updated 18 октября, 13:47
Согласно информации аналитического центра Домклик, по итогам сентября сегменты первичного, вторичного жилья и ИЖС сохранили примерно те же доли в выдачах ипотеки, что и в предыдущем месяце.
Всего за период сентября 2024 года Сбербанк выдал 49,9 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма по которым превышает 225 млрд рублей (в июле — 49,8 тыс., в августе — 52,6 тыс. сделок).
По ключевой льготной программе — «Семейная ипотека» в последние месяцы проводилось около 14,5 тыс сделок, пока она не была приостановлена, что «привело к замедлению спроса», отмечают аналитики Домклик. Однако они полагают, что «показатели будут отчасти восстановлены» после перераспределения лимитов и возобновления кредитования.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи обратил внимание, что в сентябре рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно возглавили Москва и Санкт-Петербург. В сегменте новостроек большинство сделок по-прежнему заключается на льготных условиях. При этом «спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост», — отметил он, уточнив, что в Москве в сентябре количество таких выдач выросло на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%. Одновременно в столичных регионах при приобретении строящегося жилья выросла и доля рыночной ипотеки. Так, в Москве за месяц объем ипотечных выдач на общих условиях вырос на 4,6% (до 14,8% в общей структуре выдач), а в Санкт-Петербурге — на 4,5% (до 10%).
На рынке строящегося жилья в российских регионах в сентябре было оформлено 17,3 тыс. ипотечных кредитов, что практически на уровне предыдущего месяца. Примерно каждый третий такой кредит был выдан в Сбере. В крупных регионах наиболее высокий процент сделок на рынке строящегося жилья — в Москве, в Новосибирской области и в Санкт-Петербурге (от 49,7% до 44,9%). Наряду с перечисленными в первую пятерку вошли также Ростовская область и Краснодарский край на Юге России (43% и 41%, соответственно). В малых регионах РФ наиболее высокая доля первички в кредитовании также отмечена на Юге РФ — в Адыгее (50,4%) и в Калмыкии (46,1%). Обе эти республики — в списке российских регионов, на которые распространяются расширенные условия «Семейной ипотеки».
На рынке готового жилья по всей стране объем выдачи ипотеки в сентябре сократился на 8,4% в сравнении с августовским показателем — до 29,1 тыс. штук. В целом, на протяжении всего 2024 года, несмотря на продолжающийся процесс повышения ключевой ставки и как следствие, удорожание кредитов, объем кредитования вторички почти не меняется — около 30 тыс. штук в месяц. При этом доля сегмента вторичного жилья в общем объеме кредитования по всей России остается существенной — 58,4% против 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.
Наибольшее число сделок на вторичке отмечается в Чечне и в Коми (95,8% и 79,6%, соответственно), в которых объем предложения на рынке новостроек недостаточен. Помимо этого высокий процент сделок с готовым жильем наблюдается сейчас в Курской области — 79,4%. Из перечня крупнейших регионов наибольшие объемы кредитования вторички — в Красноярском крае, Самарской и Омской областях (73,2% — 69,9%).
В сфере индивидуального жилищного строительства спрос на кредитование — сдержанный, но наблюдается небольшой прирост. В сентябре 2024 года через Сбербанк на рынке ИЖС по всей России было заключено порядка 2 тыс. сделок против 1,6 тыс. в августе. При этом доля ИЖС в общей структуре ипотеки выросла с 3% до 4%.
Наибольший спрос на кредитование в сегменте ИЖС отмечается в субъектах РФ, на территории которых работают программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека». Это, в частности, Якутия и Сахалинская область, где доля ИЖС в общей структуре выдач превышает 17%, а также — Забайкальский край (13,9% по доле ИЖС).