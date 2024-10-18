properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 10:47

Published 18 октября, 10:47

Modified 18 октября, 10:47

Updated 18 октября, 10:47

Эксперты назвали пандемией XXI века ожирение

Эксперты назвали пандемией XXI века ожирение

18 октября 2024, 10:47
Фото: пресс-служба «Промомед»
Ожирение признано пандемией XXI века, представляющей серьезную угрозу для человечества. Эта тема обсуждалась на бизнес-завтраке в ресторане Butler в Москве, проведенном в середине октября. Модератором мероприятия выступила Эвелина Закамская, ведущая канала «Доктор».

На встрече озвучили данные Минздрава РФ, в соответствии с которыми в России зарегистрировано около 2,5 миллиона человек с диагнозом «ожирение». При этом реальные цифры, основанные на эпидемиологических исследованиях, могут в десятки раз превышать эту цифру и достигать 45 миллионов человек.

Избыточная масса тела ведет к различным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые расстройства (инсульты, инфаркты) и диабет, сообщает newsnn.ru. В зависимости от степени тяжести ожирение может сократить жизнь на срок от 3 до 10 лет, что создает значительную опасность для здоровья нации.

Среди участников были профессора медицинских наук, в том числе член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, завкафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов и завотделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова. Они собрались для обсуждения мифов и заблуждений вокруг методов похудения, а также реально действующих механизмов снижения веса.

Александр Аметов подчеркнул, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, влияющую на качество жизни и приводящую к инвалидности. Он отметил, что затраты системы здравоохранения на борьбу с этой болезнью значительно увеличились, однако проблема продолжает стремительно нарастать. В этом контексте он привел в пример разработки компании «Промомед», заявив, что они находят поддержку в медицинском сообществе.

Речь идет о препарате «Велгия», который профессор охарактеризовал как «доступную современную терапию» и отметил, что его разработка является значительным достижением в решении важной медицинской и социальной задачи. На встрече выступила Кира Заславская, директор по новым продуктам компании «Промомед», которая рассказала о выходе препарата для борьбы с ожирением на российский рынок.

Обращаясь к собравшимся экспертам и общественности, профессор Александр Аметов подытожил, что только в России ожирением страдает 44 миллиона человек, которым требуется доступная эффективная и безопасная терапия. Он также напомнил, что приглашенные на бизнес-завтрак журналисты из федеральных и специализированных СМИ должны донести эту информацию до широкой аудитории.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика