Эксперты назвали пандемией XXI века ожирение

Александр Аметов подчеркнул, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, влияющую на качество жизни и приводящую к инвалидности. Он отметил, что затраты системы здравоохранения на борьбу с этой болезнью значительно увеличились, однако проблема продолжает стремительно нарастать. В этом контексте он привел в пример разработки компании «Промомед», заявив, что они находят поддержку в медицинском сообществе.