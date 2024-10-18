Эксперты назвали пандемией XXI века ожирение

Posted 18 октября, 10:47
Published 18 октября, 10:47
Modified 18 октября, 10:47
Updated 18 октября, 10:47
На встрече озвучили данные Минздрава РФ, в соответствии с которыми в России зарегистрировано около 2,5 миллиона человек с диагнозом «ожирение». При этом реальные цифры, основанные на эпидемиологических исследованиях, могут в десятки раз превышать эту цифру и достигать 45 миллионов человек.
Избыточная масса тела ведет к различным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые расстройства (инсульты, инфаркты) и диабет, сообщает newsnn.ru. В зависимости от степени тяжести ожирение может сократить жизнь на срок от 3 до 10 лет, что создает значительную опасность для здоровья нации.
Среди участников были профессора медицинских наук, в том числе член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, завкафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов и завотделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова. Они собрались для обсуждения мифов и заблуждений вокруг методов похудения, а также реально действующих механизмов снижения веса.
Александр Аметов подчеркнул, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, влияющую на качество жизни и приводящую к инвалидности. Он отметил, что затраты системы здравоохранения на борьбу с этой болезнью значительно увеличились, однако проблема продолжает стремительно нарастать. В этом контексте он привел в пример разработки компании «Промомед», заявив, что они находят поддержку в медицинском сообществе.
Речь идет о препарате «Велгия», который профессор охарактеризовал как «доступную современную терапию» и отметил, что его разработка является значительным достижением в решении важной медицинской и социальной задачи. На встрече выступила Кира Заславская, директор по новым продуктам компании «Промомед», которая рассказала о выходе препарата для борьбы с ожирением на российский рынок.
Обращаясь к собравшимся экспертам и общественности, профессор Александр Аметов подытожил, что только в России ожирением страдает 44 миллиона человек, которым требуется доступная эффективная и безопасная терапия. Он также напомнил, что приглашенные на бизнес-завтрак журналисты из федеральных и специализированных СМИ должны донести эту информацию до широкой аудитории.