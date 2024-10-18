Филиал «ПМУ» помогает молодым сотрудникам в адаптации на предприятии

Адаптационный тренинг был направлен на укрепление сплоченности и взаимную поддержку. К примеру, команды должны были, держась за полотно с мячом, так скоординировать действия, чтобы забросить его в кольцо. Далее нужно было вместе пройти трехмерную паутину. Затем участники старались сохранить равновесие, стоя вместе на одном бревне, а также извлечь мяч из решетчатого куба при помощи палок.