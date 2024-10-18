Филиал «ПМУ» помогает молодым сотрудникам в адаптации на предприятии

Posted 18 октября, 07:08
Published 18 октября, 07:08
Modified 18 октября, 07:08
Updated 18 октября, 07:08
Адаптационный тренинг был направлен на укрепление сплоченности и взаимную поддержку. К примеру, команды должны были, держась за полотно с мячом, так скоординировать действия, чтобы забросить его в кольцо. Далее нужно было вместе пройти трехмерную паутину. Затем участники старались сохранить равновесие, стоя вместе на одном бревне, а также извлечь мяч из решетчатого куба при помощи палок.
Максим Коновалов, слесарь по КИПиА филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
Тимбилдинг — это хорошая возможность познакомиться с коллегами из других подразделений предприятия. Особенность заданий в том, что их можно успешно выполнить только в команде. Поддерживая друг друга, мы отлично справились. Это дало возможность ощутить командный дух и сдружиться. Уверен, что тренинг очень позитивно скажется на решении наших ежедневных рабочих задач.
Для скорейшей адаптации молодых сотрудников в филиале «ПМУ» проводятся не только тренинги, но и культурно-массовые мероприятия: интеллектуальные игры, сплав, соревнования по различным видам спорта. Волонтеры Совета молодежи филиала «ПМУ» организуют экологические и благотворительные акции.
Молодежная политика «Уралхима» направлена на всестороннюю поддержку и развитие сотрудников в возрасте до 35 лет. Она включает адаптационные программы, формирование образовательной траектории, организацию досуга, участие в социальных программах. В частности, недавним выпускникам вузов и техникумов филиал «ПМУ» при трудоустройстве выплачивает «подъемные». Молодые сотрудники на ключевых позициях могут принять участие в корпоративной программе поддержки ипотечного кредитования.