Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании новых спортобъектов в регионах РФ. «Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов — и взрослых, и детей, молодежи — выбирали для себя эти ценности. Чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой», — отметил Путин. Он подчеркнул, что создание условий для спорта в регионах напрямую влияет на качество и продолжительность жизни людей.