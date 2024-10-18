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Posted 18 октября, 03:03

Published 18 октября, 03:03

Modified 18 октября, 05:51

Updated 18 октября, 05:51

Глава Прикамья Дмитрий Махонин представил Путину спорткомплекс «Энергия»

Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»

18 октября 2024, 03:03
Фото: скриншот видео / пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин представил Путину спорткомплекс «Энергия»

Сюжет
Владимир Путин
Объект открылся в этом году, его стоимость составила более 2 млрд рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил президенту России Владимиру Путину спортивный комплекс «Энергия», введенный в эксплуатацию в текущем году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, презентация прошла вчера, 17 октября, в формате видеосвязи.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании новых спортобъектов в регионах РФ. «Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов — и взрослых, и детей, молодежи — выбирали для себя эти ценности. Чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой», — отметил Путин. Он подчеркнул, что создание условий для спорта в регионах напрямую влияет на качество и продолжительность жизни людей.

Видео: скриншот видео / пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Спорткомплекс «Энергия» был построен в ходе федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и является одним из приоритетных объектов к юбилею Перми. Дмитрий Махонин подчеркнул, что полноценные помещения для тренировок по триатлону и водному поло были построены именно в «Энергии». По словам главы региона, сейчас в спорткомплекс постоянно ходят более 1 тыс. человек — более 450 детей посещают спортивные секции, еще более 500 взрослых и детей систематически занимаются плаванием.

Всего в четырехэтажном здании спорткомплекса «Энергия» оборудовано два универсальных спортзала — первый в Пермском крае зал для гандбола и зал для занятий гимнастикой с модульным оборудованием, предоставленным Всероссийской федерацией спортивной гимнастики. Также здесь находятся бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес-залы, игровые залы, залы для единоборств и бокса, а на кровле есть три теннисных корта. На территории «Энергии» также построен стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны.

Ранее Properm.ru писали о том, почему пермячка не смогла попасть в «Энергию» в июле этого года. А немного позже стало известно, что в спорткомплексе сократят время для свободного плавания.

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