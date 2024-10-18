Иностранные студенты пермских вузов приготовят каши по национальным рецептам

В Перми 24 октября иностранные студенты вузов совместно с профессионалами

Торгово-технологического колледжа приготовят каши по своим национальным рецептам. Информацию об этом сообщил Центр иностранных обучающихся Перми.



Мероприятие пройдет в 16:00 на ул. Обвинской, 10А. Для участия в мероприятии в качестве повара и представителя своей страны необходимо связаться с деканатом.



«Приглашаем также гостей, обещаем много интересного, и обязательно дегустацию десяти видов каши!», — пишет центр во ВКонтакте.