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Posted 18 октября, 16:49

Published 18 октября, 16:49

Modified 18 октября, 16:51

Updated 18 октября, 16:51

Иностранные студенты пермских вузов приготовят каши по национальным рецептам

Иностранные студенты пермских вузов приготовят каши по национальным рецептам

18 октября 2024, 16:49
Фото: fusionbrain.ai
Мероприятие состоится 24 октября.

В Перми 24 октября иностранные студенты вузов совместно с профессионалами
Торгово-технологического колледжа приготовят каши по своим национальным рецептам. Информацию об этом сообщил Центр иностранных обучающихся Перми.

Мероприятие пройдет в 16:00 на ул. Обвинской, 10А. Для участия в мероприятии в качестве повара и представителя своей страны необходимо связаться с деканатом.

«Приглашаем также гостей, обещаем много интересного, и обязательно дегустацию десяти видов каши!», — пишет центр во ВКонтакте.

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