Власти разрешили построить в Перми 100-метровый дом. Где он будет?

Заседание прошло в минувший четверг, 17 октября, пишет «Новый компаньон». Земельный участок находится в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. ООО «Специализированный застройщик „Юника Окулова“» обратилось в комиссию по ПЗЗ с заявлением о дополнении градостроительного регламента подзонами в 32 этажа. Кроме того, компания заключила с городскими властями соглашение о развитии социальной инфраструктуры. В августе текущего года проект застройки двух участков в створе нового моста через Каму общей площадью 4,5 тыс. кв. м успешно прошел общественные обсуждения.