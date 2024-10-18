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Posted 18 октября, 03:44

Published 18 октября, 03:44

Modified 18 октября, 05:56

Updated 18 октября, 05:56

В Перми одобрили проект ЖК со 100-метровой башней на ул. Толмачева

Власти разрешили построить в Перми 100-метровый дом. Где он будет?

18 октября 2024, 03:44
Фото: проектное бюро «ЛАД»

В Перми одобрили проект ЖК со 100-метровой башней на ул. Толмачева

Дом появится на участке с долгостроем «Треста № 14».

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) одобрила строительство домов высотой до 32 этажей на двух участках, ограниченных ул. Окулова, Толмачева и Монастырской в Перми. Жилой комплекс появится на участке с недостроенным шестиэтажным домом на Толмачева, 3, который должно было построить ПАО «Трест №14».

Заседание прошло в минувший четверг, 17 октября, пишет «Новый компаньон». Земельный участок находится в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. ООО «Специализированный застройщик „Юника Окулова“» обратилось в комиссию по ПЗЗ с заявлением о дополнении градостроительного регламента подзонами в 32 этажа. Кроме того, компания заключила с городскими властями соглашение о развитии социальной инфраструктуры. В августе текущего года проект застройки двух участков в створе нового моста через Каму общей площадью 4,5 тыс. кв. м успешно прошел общественные обсуждения.

Фото: проектное бюро «ЛАД»

Главной особенностью будущего жилого комплекса будет жилой дом высотой около 100 м, который будет построен в глубине квартала. Вдоль красной линии появится двухэтажный стилобат с коммерческими площадями. Также рядом с перекрестком ул. Окулова и Толмачева «Юника» построит многоуровневую парковку. Планируется, что работы стартуют в 2025 году.

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