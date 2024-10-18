Власти разрешили построить в Перми 100-метровый дом. Где он будет?

Posted 18 октября, 03:44
Published 18 октября, 03:44
Modified 18 октября, 05:56
Updated 18 октября, 05:56
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) одобрила строительство домов высотой до 32 этажей на двух участках, ограниченных ул. Окулова, Толмачева и Монастырской в Перми. Жилой комплекс появится на участке с недостроенным шестиэтажным домом на Толмачева, 3, который должно было построить ПАО «Трест №14».
Заседание прошло в минувший четверг, 17 октября, пишет «Новый компаньон». Земельный участок находится в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. ООО «Специализированный застройщик „Юника Окулова“» обратилось в комиссию по ПЗЗ с заявлением о дополнении градостроительного регламента подзонами в 32 этажа. Кроме того, компания заключила с городскими властями соглашение о развитии социальной инфраструктуры. В августе текущего года проект застройки двух участков в створе нового моста через Каму общей площадью 4,5 тыс. кв. м успешно прошел общественные обсуждения.
Главной особенностью будущего жилого комплекса будет жилой дом высотой около 100 м, который будет построен в глубине квартала. Вдоль красной линии появится двухэтажный стилобат с коммерческими площадями. Также рядом с перекрестком ул. Окулова и Толмачева «Юника» построит многоуровневую парковку. Планируется, что работы стартуют в 2025 году.