properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 06:11

Published 18 октября, 06:11

Modified 18 октября, 06:13

Updated 18 октября, 06:13

Новый директор пермского муниципального предприятия ушел с поста спустя неделю

Новый директор пермского муниципального предприятия уволился через неделю работы

18 октября 2024, 06:11
Фото: ideogram.ai

Новый директор пермского муниципального предприятия ушел с поста спустя неделю

Сюжет
Кадровые перестановки
Прежний директор ПМУП ГКТХ находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки.

Новый директор ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие „Городское коммунальное тепловое хозяйство“» (ПМУП ГКТХ) Александр Стряпунин уволился спустя неделю работы. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на администрацию города. В мэрии говорят, что Стряпунин ушел с поста по собственному желанию. До его прихода ООО «ПМУП „ГКТХ“» в статусе исполняющего обязанности директора возглавлял главный инженер компании Александр Золотов.

Об Александре Стряпунине известно, что он владеет и руководит двумя компаниями по уборке помещений — ООО «Сириус» и ООО «Вектор». Последняя компания с 2022 года занимается содержанием помещений для музея-заповедника «Пермь-36». Также известно, что ООО «Вектор» выигрывало торги по уборке территории стадиона «Звезда» по контракту с региональным Центром спортивной подготовки.

Предыдущий директор ПМУП «ГКТХ» Людмила Осинцева в конце февраля текущего года была арестована по обвинению в получении взятки. В июне ее отправили под домашний арест. По версии следствия, пермячка получила 6,8 млн рублей от руководства ООО «Эверест». Организация должна была выполнить работы для муниципального предприятия, но не сделала этого.

Читайте также:
Пермскому поставщику больничного питания вновь отказали в пересмотре дела «Айболита»В Кунгуре двоих предпринимателей оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБВ Перми на взятке задержан преподаватель колледжа
#Общество#Кадровые перестановки#Возле кормушки#Пермь#Взятка#Управляющая компания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика