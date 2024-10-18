Новый директор пермского муниципального предприятия уволился через неделю работы

Предыдущий директор ПМУП «ГКТХ» Людмила Осинцева в конце февраля текущего года была арестована по обвинению в получении взятки. В июне ее отправили под домашний арест. По версии следствия, пермячка получила 6,8 млн рублей от руководства ООО «Эверест». Организация должна была выполнить работы для муниципального предприятия, но не сделала этого.