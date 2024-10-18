Новый директор пермского муниципального предприятия уволился через неделю работы

Posted 18 октября, 06:11
Published 18 октября, 06:11
Modified 18 октября, 06:13
Updated 18 октября, 06:13
Новый директор ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие „Городское коммунальное тепловое хозяйство“» (ПМУП ГКТХ) Александр Стряпунин уволился спустя неделю работы. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на администрацию города. В мэрии говорят, что Стряпунин ушел с поста по собственному желанию. До его прихода ООО «ПМУП „ГКТХ“» в статусе исполняющего обязанности директора возглавлял главный инженер компании Александр Золотов.
Об Александре Стряпунине известно, что он владеет и руководит двумя компаниями по уборке помещений — ООО «Сириус» и ООО «Вектор». Последняя компания с 2022 года занимается содержанием помещений для музея-заповедника «Пермь-36». Также известно, что ООО «Вектор» выигрывало торги по уборке территории стадиона «Звезда» по контракту с региональным Центром спортивной подготовки.
Предыдущий директор ПМУП «ГКТХ» Людмила Осинцева в конце февраля текущего года была арестована по обвинению в получении взятки. В июне ее отправили под домашний арест. По версии следствия, пермячка получила 6,8 млн рублей от руководства ООО «Эверест». Организация должна была выполнить работы для муниципального предприятия, но не сделала этого.