Пермская компания задолжала работникам коммерческой организации 6 миллионов

Posted 18 октября, 15:02
Published 18 октября, 15:02
Modified 18 октября, 15:04
Updated 18 октября, 15:04
Пермская компания систематически не платила вовремя зарплату 57 работникам строительной компании. За август 2024 года долг компании составил более 6 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.
Главе общества прокуратура внесла представление, возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), предъявила иски о взыскании с работодателя компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав сотрудников.
Также в отношение главы организации возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Задолженность перед работниками была погашена.
По информации источника Properm.ru, речь идет о ООО «ПСУ „НефтеХимМонтаж“».