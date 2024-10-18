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Posted 18 октября, 15:02

Published 18 октября, 15:02

Modified 18 октября, 15:04

Updated 18 октября, 15:04

Пермская компания задолжала работникам коммерческой организации 6 миллионов

Пермская компания задолжала работникам коммерческой организации 6 миллионов

18 октября 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
После вмешательства прокуратуры долг был полностью погашеню.

Пермская компания систематически не платила вовремя зарплату 57 работникам строительной компании. За август 2024 года долг компании составил более 6 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Главе общества прокуратура внесла представление, возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), предъявила иски о взыскании с работодателя компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав сотрудников.

Также в отношение главы организации возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Задолженность перед работниками была погашена.

По информации источника Properm.ru, речь идет о ООО «ПСУ „НефтеХимМонтаж“».

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#Пермь#Прокуратура#Уголовное дело#Задолженность#Моральный вред#Директор#Взыскание#Трудовое законодательство#Компания
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