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Posted 18 октября, 04:54

Published 18 октября, 04:54

Modified 18 октября, 04:56

Updated 18 октября, 04:56

Общественный транспорт Перми перешел на зимний режим работы

Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы

18 октября 2024, 04:54
Фото: properm.ru

Общественный транспорт Перми перешел на зимний режим работы

Проверку на готовность к зиме прошли 154 автобуса и 173 трамвая.

В Перми автобусы и электробусы готовы к наступлению зимы. 154 автобуса и 173 трамвая прошли проверку на работоспособность системы отопления. Во всех транспортных средствах были проверены уплотнители люков, окон и дверей, сообщили в администрации города.

Подготовку к зиме прошли 16 электробусов. Специалисты проверили транспорт на работу электродвигателей отопителей салона и кабины водителя, а также подготовили радиаторы отопителей. Современные модели электробусов способны работать в диапазоне температур от -40°С до +40°С.

Ранее сообщалось, что в Перми также прошла проверка снегоуборочная техники, специальных трамваев и трамваев-снегоочистителей. Кроме того, была проверена работа системы освещений, трамвайных путей, воздушно-контактной сети и системы пожарной безопасности. Работники прошли специальные инструктажи по особенностям эксплуатации транспорта в холодное время года.

Именно зимой повышается нагрузка на оборудование, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

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#Пожарная безопасность#Пермь#Зима#Отопление#Автобусы#Трамваи#Проверка#Снегоуборочная техника#Освещение#Электробусы#Эксплуатация
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