Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы

Ранее сообщалось, что в Перми также прошла проверка снегоуборочная техники, специальных трамваев и трамваев-снегоочистителей. Кроме того, была проверена работа системы освещений, трамвайных путей, воздушно-контактной сети и системы пожарной безопасности. Работники прошли специальные инструктажи по особенностям эксплуатации транспорта в холодное время года.