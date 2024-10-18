Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы

Posted 18 октября, 04:54
Published 18 октября, 04:54
Modified 18 октября, 04:56
Updated 18 октября, 04:56
В Перми автобусы и электробусы готовы к наступлению зимы. 154 автобуса и 173 трамвая прошли проверку на работоспособность системы отопления. Во всех транспортных средствах были проверены уплотнители люков, окон и дверей, сообщили в администрации города.
Подготовку к зиме прошли 16 электробусов. Специалисты проверили транспорт на работу электродвигателей отопителей салона и кабины водителя, а также подготовили радиаторы отопителей. Современные модели электробусов способны работать в диапазоне температур от -40°С до +40°С.
Ранее сообщалось, что в Перми также прошла проверка снегоуборочная техники, специальных трамваев и трамваев-снегоочистителей. Кроме того, была проверена работа системы освещений, трамвайных путей, воздушно-контактной сети и системы пожарной безопасности. Работники прошли специальные инструктажи по особенностям эксплуатации транспорта в холодное время года.
Именно зимой повышается нагрузка на оборудование, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.