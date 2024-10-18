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Posted 18 октября, 12:14

Published 18 октября, 12:14

Modified 18 октября, 12:16

Updated 18 октября, 12:16

Пермские вахтовики закурили в туалете самолета до Екатеринбурга и устроили дебош

Пермские вахтовики закурили в туалете самолета до Екатеринбурга и устроили дебош

18 октября 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
Суд назначил пермякам наказание в виде семи суток ареста каждому.

Пермские вахтовики закурили в туалетной кабине самолета «Благовещенск — Екатеринбург» и устроили дебош. Сигнал о нарушителях в аэропорту «Кольцово» поступил в дежурную часть Линейного отдела МВД 16 октября.

Выяснилось, что задержанные 30-летний и 31-летний жители Перми ранее не имели проблем с законом. Во время полета они закурили в туалетной комнате самолета, из-за чего бортпроводники им сделали замечание. После этого пермяки начали возмущаться, ругаться и оскорблять представителей авиакомпании.

Мужчины были доставлены в дежурную часть транспортной полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Сегодня, 18 октября, Октябрьский суд Екатеринбурга назначил мужчинам наказание в виде семи суток ареста каждому.

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#Самолет#Екатеринбург#Полиция#Туалет#Арест#Дебош#Административное дело
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