Пермские вахтовики закурили в туалете самолета до Екатеринбурга и устроили дебош

Posted 18 октября, 12:14
Published 18 октября, 12:14
Modified 18 октября, 12:16
Updated 18 октября, 12:16
Пермские вахтовики закурили в туалетной кабине самолета «Благовещенск — Екатеринбург» и устроили дебош. Сигнал о нарушителях в аэропорту «Кольцово» поступил в дежурную часть Линейного отдела МВД 16 октября.
Выяснилось, что задержанные 30-летний и 31-летний жители Перми ранее не имели проблем с законом. Во время полета они закурили в туалетной комнате самолета, из-за чего бортпроводники им сделали замечание. После этого пермяки начали возмущаться, ругаться и оскорблять представителей авиакомпании.
Мужчины были доставлены в дежурную часть транспортной полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Сегодня, 18 октября, Октябрьский суд Екатеринбурга назначил мужчинам наказание в виде семи суток ареста каждому.