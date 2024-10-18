Пермские вахтовики закурили в туалете самолета до Екатеринбурга и устроили дебош

Выяснилось, что задержанные 30-летний и 31-летний жители Перми ранее не имели проблем с законом. Во время полета они закурили в туалетной комнате самолета, из-за чего бортпроводники им сделали замечание. После этого пермяки начали возмущаться, ругаться и оскорблять представителей авиакомпании.