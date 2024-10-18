Пермяка признали виновным за избиение знакомого

Во время конфликта мужчина ударил руками и ногами знакомого по голове и телу, причинив ему тяжкий вред здоровью. Лечение потерпевшего, стоимость которого составило более 200 тыс. рублей, было оплачено за счет средств регионального Территориального Фонда ОМС.