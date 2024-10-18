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Posted 18 октября, 15:03

Published 18 октября, 15:03

Modified 18 октября, 15:05

Updated 18 октября, 15:05

В Прикамье мужчину признали виновным за избиение знакомого

Пермяка признали виновным за избиение знакомого

18 октября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье мужчину признали виновным за избиение знакомого

Жителя Кудымкара приговорили к трем годам лишения свободы.

Кудымкарский городской суд признал местного жителя виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком три года, сообщает краевая прокуратура.

Во время конфликта мужчина ударил руками и ногами знакомого по голове и телу, причинив ему тяжкий вред здоровью. Лечение потерпевшего, стоимость которого составило более 200 тыс. рублей, было оплачено за счет средств регионального Территориального Фонда ОМС.

После вступления приговора суда в законную силу прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденного в пользу ТФОМС Пермского края расходов на лечение пострадавшего. Суд удовлетворил требования прокурора.

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#Пермский край#Больница#Прокурор#Лечение#Приговор#Лишение свободы#Кудымкарский суд#Испытательный срок#УК РФ#Надзорный орган
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