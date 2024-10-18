Пермяка признали виновным за избиение знакомого

Posted 18 октября, 15:03
Published 18 октября, 15:03
Modified 18 октября, 15:05
Updated 18 октября, 15:05
Кудымкарский городской суд признал местного жителя виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком три года, сообщает краевая прокуратура.
Во время конфликта мужчина ударил руками и ногами знакомого по голове и телу, причинив ему тяжкий вред здоровью. Лечение потерпевшего, стоимость которого составило более 200 тыс. рублей, было оплачено за счет средств регионального Территориального Фонда ОМС.
После вступления приговора суда в законную силу прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденного в пользу ТФОМС Пермского края расходов на лечение пострадавшего. Суд удовлетворил требования прокурора.