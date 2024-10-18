Пермяки заметили рост количества отечественных брендов

Наиболее серьезным конкурентом российских производителей большинство опрошенных считают Китай (37%). Среди других стран-производителей, по мнению респондентов, отечественные товары конкурируют за потребителя с Западной Европой (18%), а также Латинской Америкой (15%). При этом свыше трети пермяков (44%) уверены, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, отечественная продукция должна быть дешевле любых зарубежных аналогов.