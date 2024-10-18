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Posted 18 октября, 09:32

Published 18 октября, 09:32

Modified 18 октября, 09:34

Updated 18 октября, 09:34

Пермяки заметили рост количества отечественных брендов

Пермяки заметили рост количества отечественных брендов

18 октября 2024, 09:32
Фото: 1MI
Две трети опрошенных (77%) пермяков заметили существенный рост числа отечественных брендов в ассортименте торговых площадок.

Аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру в рамках предстоящей Бизнес-конференции для строительных и производственных компаний исследовали спрос и отношение к товарам отечественного производства. Абсолютное большинство (93%) участников онлайн-опроса от организаторов бизнес-конференции признались, что испытывают гордость за отечественного производителя.

Наибольший рост отечественных брендов потребители из Перми отметили в категориях товаров: строительные инструменты (26%), товары для дома (18%) и одежда (11%). Половина опрошенных (52%) отмечает, что товары, произведенные в России могут легко обойти по качеству известные зарубежные аналоги.

Наиболее качественной участники опроса считают отечественную продукцию из категорий: продукты питания (59%), одежда (24%) и товары для спорта и отдыха (22%). Как отмечают 45% опрошенных пермяков, в выбранных категориях качество продукции отечественных брендов не уступает зарубежным аналогам. Лишь 7% респондентов отдают безусловное предпочтение исключительно импортным товарам.

Наиболее серьезным конкурентом российских производителей большинство опрошенных считают Китай (37%). Среди других стран-производителей, по мнению респондентов, отечественные товары конкурируют за потребителя с Западной Европой (18%), а также Латинской Америкой (15%). При этом свыше трети пермяков (44%) уверены, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, отечественная продукция должна быть дешевле любых зарубежных аналогов.

Чтобы поддержать отечественный производителей в конкурентной борьбе пермяки готовы переплатить за продукт достойного качества. Треть (33%) опрошенных считают справедливой наценкой за российский продукт высокого качества 10%.

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