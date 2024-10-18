Пермяки заметили рост количества отечественных брендов

Posted 18 октября, 09:32
Published 18 октября, 09:32
Modified 18 октября, 09:34
Updated 18 октября, 09:34
Аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру в рамках предстоящей Бизнес-конференции для строительных и производственных компаний исследовали спрос и отношение к товарам отечественного производства. Абсолютное большинство (93%) участников онлайн-опроса от организаторов бизнес-конференции признались, что испытывают гордость за отечественного производителя.
Наибольший рост отечественных брендов потребители из Перми отметили в категориях товаров: строительные инструменты (26%), товары для дома (18%) и одежда (11%). Половина опрошенных (52%) отмечает, что товары, произведенные в России могут легко обойти по качеству известные зарубежные аналоги.
Наиболее качественной участники опроса считают отечественную продукцию из категорий: продукты питания (59%), одежда (24%) и товары для спорта и отдыха (22%). Как отмечают 45% опрошенных пермяков, в выбранных категориях качество продукции отечественных брендов не уступает зарубежным аналогам. Лишь 7% респондентов отдают безусловное предпочтение исключительно импортным товарам.
Наиболее серьезным конкурентом российских производителей большинство опрошенных считают Китай (37%). Среди других стран-производителей, по мнению респондентов, отечественные товары конкурируют за потребителя с Западной Европой (18%), а также Латинской Америкой (15%). При этом свыше трети пермяков (44%) уверены, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, отечественная продукция должна быть дешевле любых зарубежных аналогов.
Чтобы поддержать отечественный производителей в конкурентной борьбе пермяки готовы переплатить за продукт достойного качества. Треть (33%) опрошенных считают справедливой наценкой за российский продукт высокого качества 10%.