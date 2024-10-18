Погода в Прикамье в грядущие выходные будет теплой для октября

В субботу, 19 октября, в регионе прогнозируется переменная облачность, на севере — облачность с прояснениями, на юге будет малооблачно. Ночью похолодает до -5°…0°, на юге до -8°, а днем температура воздуха составит +3…+8°. Ветер юго-западный 2-7 м/с, в южных районах Прикамья он будет слабым переменного направления. В Перми ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром туман. Ночью температура воздуха -4…-2°, днем +4…+6°. Ветер такой же, как и в остальном регионе, — юго-западный 2-7 м/с.