properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 02:36

Published 18 октября, 02:36

Modified 18 октября, 03:15

Updated 18 октября, 03:15

В Прикамье 19 и 20 октября ожидается тепло и облачность

Погода в Прикамье в грядущие выходные будет теплой для октября

18 октября 2024, 02:36
Фото: ideogram.ai

В Прикамье 19 и 20 октября ожидается тепло и облачность

Осадки ожидаются только в воскресенье.

В эти выходные в Пермском крае ожидается относительно теплая погода с небольшими осадками, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 19 октября, в регионе прогнозируется переменная облачность, на севере — облачность с прояснениями, на юге будет малооблачно. Ночью похолодает до -5°…0°, на юге до -8°, а днем температура воздуха составит +3…+8°. Ветер юго-западный 2-7 м/с, в южных районах Прикамья он будет слабым переменного направления. В Перми ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром туман. Ночью температура воздуха -4…-2°, днем +4…+6°. Ветер такой же, как и в остальном регионе, — юго-западный 2-7 м/с.

20 октября в Пермском крае будет облачно, в южных территориях облачно с прояснениями, на севере местами пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Ночью ожидается -2…+3°, на юге до -5°, днем +3…+8°. Скорость северо-западного ветра 2-7 м/с, как и в краевой столице. Облачная и без осадков прогнозируется погода в Перми. Ночью в городе будет -2…0°, днем +4…+6°.

Читайте также:
Тепло, однако днем пройдут дожди. Какая погода в выходные ждет пермяковСухо и солнечно, а потом со снегом. Какая погода ожидает жителей Прикамья на неделеПервый снег может выпасть в Перми уже сегодня вечером
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Погода на выходные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика