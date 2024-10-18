Погода в Прикамье в грядущие выходные будет теплой для октября

Posted 18 октября, 02:36
Published 18 октября, 02:36
Modified 18 октября, 03:15
Updated 18 октября, 03:15
В эти выходные в Пермском крае ожидается относительно теплая погода с небольшими осадками, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
В субботу, 19 октября, в регионе прогнозируется переменная облачность, на севере — облачность с прояснениями, на юге будет малооблачно. Ночью похолодает до -5°…0°, на юге до -8°, а днем температура воздуха составит +3…+8°. Ветер юго-западный 2-7 м/с, в южных районах Прикамья он будет слабым переменного направления. В Перми ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром туман. Ночью температура воздуха -4…-2°, днем +4…+6°. Ветер такой же, как и в остальном регионе, — юго-западный 2-7 м/с.
20 октября в Пермском крае будет облачно, в южных территориях облачно с прояснениями, на севере местами пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Ночью ожидается -2…+3°, на юге до -5°, днем +3…+8°. Скорость северо-западного ветра 2-7 м/с, как и в краевой столице. Облачная и без осадков прогнозируется погода в Перми. Ночью в городе будет -2…0°, днем +4…+6°.