Прокуратура требует отменить приговор экс-чиновнице пермского Минздрава

Гособвинитель Овчинникова сообщила суду, что возражает против удовлетворения апелляционных жалоб защиты, осужденной и потерпевшей стороны. Замминистра здравоохранения Рожнев заявил, что от имени министерства поддерживает позицию Баровой и ее защиты в части того, что ее вина не доказана. Против удовлетворения апелляционного представления прокуратуры возражает. Барова сообщила, что свои жалобы, а также апелляцию потрерпевшего Минздрава и адвоката Павла Симонова поддерживает полностью. Жалобу своего адвоката Салахиева в части переквалификации на халатность не поддерживает и настаивает на своем оправдании. После чего адвокат заявил, что поменял эту позицию и попросил оправдать Барову. На этом суд принял во внимание ходатайство об отложении слушаний объявил перерыв на уточнение позиций защиты и осужденной до 25 октября.