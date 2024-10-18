Прокуратура требует отменить приговор экс-чиновнице пермского Минздрава

Posted 18 октября, 06:51
Published 18 октября, 06:51
Modified 18 октября, 11:15
Updated 18 октября, 11:15
Сегодня, 18 октября, Пермский краевой суд приступил к рассмотрению апелляционного представления прокуратуры и жалобы адвокатов на приговор бывшей начальнице Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Минздрава Пермского края Марине Баровой.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, от лица потерпевшей стороны, Минздрава Прикамья, в суд явился первый замминистра Евгений Рожнев. Защитник Ильдар Салахиев ходатайствовал о приобщении к делу материалов арбитражного иска к поставщику медизделий «МедЛайт». Также адвокат ходатайствовал о допросе представителя ФХУ. Кроме того, Салахиев обратился к суду за помощью о получении из СИЗО-5 документов о состоянии здоровья Баровой, которая перенесла тяжелое заболевание, находясь в изоляторе.
Также адвокат заявил ходатайство об ознакомлении с материалами второго возбужденного в отношении Марины Баровой уголовного дела по тому же составу, связанному с закупкой у того же поставщика — ООО «Медлайт». Речь идет о поставке партии контрафактных респираторов. По мнению Ильдара Салахиева, эти дела было необходимо объединить и рассматривать в одном судебном процессе. Решение о взыскании ущерба с поставщика было вынесено уже после приговора Баровой.
Гособвинитель Дарья Овчинникова не возражала против приобщения материалов и допроса нынешнего директора ФХУ Кирилла Дорощука. Прокуратура и защита, а также потерпевшая сторона попросили отменить приговор и вынести новое решение.
Прокурор Ольга Барбалат, поддерживавшая гособвинение в первой инстанции, указала, что суд исключил из приговора несколько фактов оплат фальшивых халатов и шапочек. И не увидел в действиях обвиняемой преступных намерений — они явно выходили за пределы полномочий. На основании допущенных неточностей гособвинитель попросила суд отменить приговор. Кроме того, она отметила, что в приговоре неверно указаны данные Баровой.
Сама Марина Барова в апелляции попросила отменить приговор, заявляя, что у нее не было умысла на совершение преступления. Она напомнила высказанную в первой инстанции версию, что получала на оплату документы, уже подписанные нижестоящими сотрудниками. Обвиняемая полагает, что произошедшее относится к гражданским правоотношениям и максимум может стать причиной административного наказания.
Потерпевшая сторона — Минздрав Пермского края — также не находит преступного умысла в действиях Баровой. Защита в жалобе на приговор указывает, что следствие и суд неверно истолковали принципы 44-фз и полномочия подсудимой как представителя заказчика. Адвокат просит переквалифицировать действия Баровой по более мягкому составу преступления — как халатность.
Гособвинитель Овчинникова сообщила суду, что возражает против удовлетворения апелляционных жалоб защиты, осужденной и потерпевшей стороны. Замминистра здравоохранения Рожнев заявил, что от имени министерства поддерживает позицию Баровой и ее защиты в части того, что ее вина не доказана. Против удовлетворения апелляционного представления прокуратуры возражает. Барова сообщила, что свои жалобы, а также апелляцию потрерпевшего Минздрава и адвоката Павла Симонова поддерживает полностью. Жалобу своего адвоката Салахиева в части переквалификации на халатность не поддерживает и настаивает на своем оправдании. После чего адвокат заявил, что поменял эту позицию и попросил оправдать Барову. На этом суд принял во внимание ходатайство об отложении слушаний объявил перерыв на уточнение позиций защиты и осужденной до 25 октября.
Марина Барова минувшим летом была приговорена к реальному лишению свободы за закупку контрафактных СИЗ в период пандемии коронавируса. После вынесения приговора она уволилась из организации по собственному желанию. В Минздраве Прикамья ситуацию не комментировали, но в суде ведомство заявляло, что Барова своими действиями ущерба не принесла, вся вина лежит на недобросовестных поставщиках.
Прокуратура просила суд ужесточить приговор, адвокаты и сама бывшая чиновница указывали, что она невиновна.
Приговор Баровой был вынесен 15 июля. Ее признали виновной в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Суд приговорил Марину Барову к штрафу в размере 40 тыс. рублей и реальному лишению свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено год занимать должности на госслужбе.
Следствие вменяло бывшей чиновнице два эпизода оплаты фальсифицированных средств индивидуальной защиты для медков из бюджета Прикамья. Это 2,3 млн рублей за шапочки «Шарлотта» по одному контракту, и 71 млн рублей за халаты и медицинские костюмы по второму контракту с тем же поставщиком — компании «МедЛайт» из Челябинска. Неделю назад стало известно, что Барова уволилась по собственному желанию.