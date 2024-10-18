Расписание автобусных маршрутов №14 и №18 поменяется в Перми

Posted 18 октября, 09:10
Published 18 октября, 09:10
Modified 18 октября, 09:12
Updated 18 октября, 09:12
В Перми изменится расписание движения двух автобусных маршрутов. На маршруте №14 с завтрашнего дня, 19 октября, новое расписание будет действовать по выходным дням. Причиной в городском дептрансе называют меняющуюся дорожную обстановку.
Со следующей недели, 21 октября, по будням будут скорректированы некоторые отправления маршрута №18 от остановки «Пермский военный институт». Изменения введут по вечерам по просьбам сотрудников промышленных предприятий. Власти просят пассажиров быть внимательными и следить за расписанием общественного транспорта.
В эту субботу в Перми три автобусных маршрута последуют в объезд из-за перекрытия ул. Соликамской.