Расписание автобусных маршрутов №14 и №18 поменяется в Перми

Со следующей недели, 21 октября, по будням будут скорректированы некоторые отправления маршрута №18 от остановки «Пермский военный институт». Изменения введут по вечерам по просьбам сотрудников промышленных предприятий. Власти просят пассажиров быть внимательными и следить за расписанием общественного транспорта.