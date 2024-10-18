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Posted 18 октября, 09:10

Published 18 октября, 09:10

Modified 18 октября, 09:12

Updated 18 октября, 09:12

19 и 21 октября изменится расписание автобусов №14 и №18 в Перми

Расписание автобусных маршрутов №14 и №18 поменяется в Перми

18 октября 2024, 09:10
Фото: Ирина Молокотина. properm.ru

19 и 21 октября изменится расписание автобусов №14 и №18 в Перми

Пассажирам нужно быть внимательнее.

В Перми изменится расписание движения двух автобусных маршрутов. На маршруте №14 с завтрашнего дня, 19 октября, новое расписание будет действовать по выходным дням. Причиной в городском дептрансе называют меняющуюся дорожную обстановку.

Со следующей недели, 21 октября, по будням будут скорректированы некоторые отправления маршрута №18 от остановки «Пермский военный институт». Изменения введут по вечерам по просьбам сотрудников промышленных предприятий. Власти просят пассажиров быть внимательными и следить за расписанием общественного транспорта.

В эту субботу в Перми три автобусных маршрута последуют в объезд из-за перекрытия ул. Соликамской.

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#Авто#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт
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