Рейтинг миллиардеров и коварный жук-полиграф. Главные и интересные новости Прикамья

А на улице граната оказалась, потому что ее до этого, в воскресенье, выбросил пьяный посетитель бара DOSKI. К счастью, все это время граната не предоставляла опасности для окружающих. Сейчас она уничтожена, а любители погулять по городу с боеприпасами задержаны. С ужасом думаем, что их безалаберность могла бы привести к трагедии.