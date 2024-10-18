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Posted 18 октября, 13:59

Published 18 октября, 13:59

Modified 18 октября, 13:59

Updated 18 октября, 13:59

Рейтинг миллиардеров и коварный жук-полиграф. Главные и интересные новости Прикамья

Рейтинг миллиардеров и коварный жук-полиграф. Главные и интересные новости Прикамья

18 октября 2024, 13:59
Фото: fusionbrain.ai
Рассказываем о наиболее важных для читателей Properm.ru событиях этой недели.

Сотня богатых людей Прикамья

Портал Properm.ru провел уже ставшее традиционным исследование денег «в карманах» предпринимателей региона. Журналисты посчитали размеры активов, находящихся в руках у бизнесменов края, чистую прибыль и обороты компаний элиты.

Все данные взяты из открытых источников, так что смело изучайте! И делитесь с нами, понравился ли рейтинг и были ли какие-то моменты в нем неожиданными или особенно интересными.

Яркая комета над Пермью

Это год балует пермяков прекрасными астрономическими явлениями или, возможно, у нас сложилось такое впечатление. То северное сияние, то Суперлуние, а теперь и одна из самых ярких комет последних десятилетий со сложным названием C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS).

Увидеть комету можно до конца октября. А какие условия нужны для любования — рассказываем здесь.

Двое пермяков и одна граната

В понедельник, 14 октября, из здания пермского автовокзала эвакуировали людей. Как оказалось, в зале ожидания был найден «предмет, похожий на гранату». К счастью, никто не пострадал. Как оказалось, мужчина нашел боеприпас на улице.

А на улице граната оказалась, потому что ее до этого, в воскресенье, выбросил пьяный посетитель бара DOSKI. К счастью, все это время граната не предоставляла опасности для окружающих. Сейчас она уничтожена, а любители погулять по городу с боеприпасами задержаны. С ужасом думаем, что их безалаберность могла бы привести к трагедии.

Причина любви уссурийского полиграфа к Прикамью

Жук-короед, он же уссурийский полиграф, обосновался в лесах нашего региона с 2022 года. Он нещадно вредит хвойным лесам, оставляя после себя красноватые ели и пихты.

Способов уничтожить вредителя пока мало, один из них — это рубка поврежденных деревьев, чтобы не допустить дальнейшего распространения жука. Впрочем, еще существует специальный препарат-инсектицид — ученые говорят, что его можно применить дачникам для защиты деревьев на участке.

И еще немного о миллиардерах

Один из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева ликвидирован. Данные о прекращении существования ООО «Управляющая компания „Кастом кэпитал“» появились в базе контрагентов «СПАРК-Интерфакс».

Известно, что ликвидированное ООО занималось доверительным управлением имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов.

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#Общество#Пермь#Итоги
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