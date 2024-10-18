Рок-группа «Пилот» назвала причину отмены завтрашнего концерта в Перми

«Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать в Челябинск, но, к нашему огромному сожалению, было принято решение о переносе концертов этой недели. Без Никиты Николаевича наше шоу не играется», — говорится в заявлении группы в сообществе «ВКонтакте».