Рок-группа «Пилот» назвала причину отмены завтрашнего концерта в Перми

Posted 18 октября, 07:23
Published 18 октября, 07:23
Modified 18 октября, 08:06
Updated 18 октября, 08:06
Рок-группа «Пилот» отменила концерт в Перми из-за травмы музыканта. Выступление должно было состояться в эту субботу, 19 октября, в концерт-холле «Свобода», первым внимание обратил 59.ru. Однако накануне барабанщик группы Никита Белозеров серьезно ушиб руку, в результате получил сильное растяжение и трещину мизинца. Сегодня утром врачи прописали ему недельный покой.
«Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать в Челябинск, но, к нашему огромному сожалению, было принято решение о переносе концертов этой недели. Без Никиты Николаевича наше шоу не играется», — говорится в заявлении группы в сообществе «ВКонтакте».
Музыканты приняли решение перенести концерт в Перми на 6 февраля. Билеты, купленные на 19 октября, останутся действительными, их не нужно обменивать. Также известны новые даты выступлений в Екатеринбурге и Челябинске — это 7 и 8 февраля соответственно. «Пилот» обещает позже сообщить, когда состоится концерт в Тюмени.
«Пилот» ранее уже отменял концерт в Перми. Выступление должно было состояться 14 марта текущего года. Директор группы Даниил Петровский объяснял, что перенос связан с гастрольным графиком, якобы музыканты тогда должны были быть в Санкт-Петербурге, а не в Перми.