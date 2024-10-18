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Posted 18 октября, 07:23

Published 18 октября, 07:23

Modified 18 октября, 08:06

Updated 18 октября, 08:06

Рок-группа «Пилот» отменила свой концерт 19 октября в Перми

Рок-группа «Пилот» назвала причину отмены завтрашнего концерта в Перми

18 октября 2024, 07:23
Фото: vk.com/pilot_spb_ru

Рок-группа «Пилот» отменила свой концерт 19 октября в Перми

Зрителей просят сохранить купленные билеты до следующего выступления.

Рок-группа «Пилот» отменила концерт в Перми из-за травмы музыканта. Выступление должно было состояться в эту субботу, 19 октября, в концерт-холле «Свобода», первым внимание обратил 59.ru. Однако накануне барабанщик группы Никита Белозеров серьезно ушиб руку, в результате получил сильное растяжение и трещину мизинца. Сегодня утром врачи прописали ему недельный покой.

«Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать в Челябинск, но, к нашему огромному сожалению, было принято решение о переносе концертов этой недели. Без Никиты Николаевича наше шоу не играется», — говорится в заявлении группы в сообществе «ВКонтакте».

Музыканты приняли решение перенести концерт в Перми на 6 февраля. Билеты, купленные на 19 октября, останутся действительными, их не нужно обменивать. Также известны новые даты выступлений в Екатеринбурге и Челябинске — это 7 и 8 февраля соответственно. «Пилот» обещает позже сообщить, когда состоится концерт в Тюмени.

«Пилот» ранее уже отменял концерт в Перми. Выступление должно было состояться 14 марта текущего года. Директор группы Даниил Петровский объяснял, что перенос связан с гастрольным графиком, якобы музыканты тогда должны были быть в Санкт-Петербурге, а не в Перми.

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#Общество#Пермь#Концерт#Музыка#Рок-музыка
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