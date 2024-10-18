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Posted 18 октября, 05:01

Published 18 октября, 05:01

Modified 18 октября, 05:03

Updated 18 октября, 05:03

Следователи проводят проверку по факту пожара в кемеровском центре отдыха

Следователи проводят проверку по факту пожара в кемеровском центре отдыха

18 октября 2024, 05:01
Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи проводят проверку по факту пожара в центре отдыха «Притомье». Представители следственного управления Кемеровской области выехали на место инцидента для проведения проверки и выяснения обстоятельств, причин и условий происшествия, пишет VSE42.Ru. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение.

Несколькими часами ранее, в 07:40, пожарным сообщили о возгорании в сауне «Притомья». Спасатели вывели из центра отдыха более 100 человек, в их числе 26 детей. Никто не пострадал, площадь пожара — 25 кв. м.

#Происшествия#Пожар#Следственный комитет
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