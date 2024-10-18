Следователи проводят проверку по факту пожара в кемеровском центре отдыха

Posted 18 октября, 05:01
Published 18 октября, 05:01
Modified 18 октября, 05:03
Updated 18 октября, 05:03
Следователи проводят проверку по факту пожара в центре отдыха «Притомье». Представители следственного управления Кемеровской области выехали на место инцидента для проведения проверки и выяснения обстоятельств, причин и условий происшествия, пишет VSE42.Ru. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение.
Несколькими часами ранее, в 07:40, пожарным сообщили о возгорании в сауне «Притомья». Спасатели вывели из центра отдыха более 100 человек, в их числе 26 детей. Никто не пострадал, площадь пожара — 25 кв. м.