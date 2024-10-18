Современное профессиональное образование: эффективное сочетание теории и практики

Учебный центр «НЦПО» соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2334 и аккредитован для обучения работодателей и работников вопросам охраны труда. Регистрационный номер в реестре: 9787. Данные о работниках, прошедших проверку знаний требований охраны труда вносятся в реестр ЕИСОТ.