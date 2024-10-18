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Posted 18 октября, 08:17

Published 18 октября, 08:17

Modified 18 октября, 08:19

Updated 18 октября, 08:19

Главный ледовый городок на эспланаде посвятят «Большому пермскому чаепитию»

Стало известно, сколько миллионов рублей потратят на главный ледовый городок Перми

18 октября 2024, 08:17
Фото: properm.ru

Главный ледовый городок на эспланаде посвятят «Большому пермскому чаепитию»

Сюжет
Госзакупки
Чиновники ищут подрядчика для проведения работ.

Главный ледовый городок Перми в этом году станет носить название «Большое пермское чаепитие». Согласно эскизу, он превратится в большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями, внутри которого будут размещены «десерты», созданные известными пермскими шеф-кондитерами. В комплекс на эспланаде войдут тематические горки высотой от 1 до 3 м и композиции изо льда, изображающие чайные сервизы.

Фото: МБУК «Пермская дирекция»

Сейчас заказчик, МБУ «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий», ищет подрядчика для создания новогоднего городка. Начальная цена контракта составляет 26,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Предполагается, что победитель закупки приступит к исполнению контракта 18 ноября, а завершит работы 24 февраля 2025 года. Ему необходимо будет разработать технологические решения и рабочую документацию новогоднего комплекса, а также провести подготовительные работы. После этого нужно смонтировать сам ледовый городок, обслуживать его во время эксплуатации и демонтировать.

Срок окончания исполнения контракта — 2 апреля, если не окажется неисполненных обязательств или же городские власти не установят гарантийные обязательства.

В прошлом году ледовый городок в центре Перми был посвящен русским сказкам. На его создание, обслуживание и демонтаж выделяли 29,5 млн рублей.

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#Общество#Пермь#Госзакупки#Ледовый городок#Эспланада#Хэппи нью еар#Новый год
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