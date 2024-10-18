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Posted 18 октября, 09:53

Published 18 октября, 09:53

Modified 18 октября, 09:55

Updated 18 октября, 09:55

В Прикамье в третьей декаде октября может потеплеть до +12 градусов

Третья декада октября в Пермском крае будет теплее нормы

18 октября 2024, 09:53
Фото: ideogram.ai

В Прикамье в третьей декаде октября может потеплеть до +12 градусов

Ожидается, что в северных территориях региона температура воздуха будет выше, чем в южных.

В Прикамье на следующей неделе ожидается потепление. Характер погоды станет меняться со вторника, 22 октября, виной тому будут циклоны, которые пройдут вдоль арктического побережья Европейской территории России и сместятся на север Западной Сибири.

В итоге 22 октября на северо-западе Пермского края и 23 октября возможно потепление до +10…+12˚. Следующий циклон пройдет южнее и принесет осадки 24 и 25 октября, также в регионе ненадолго похолодает. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, на севере и востоке Прикамья вероятны снегопады, на остальной территории — дожди.

Третья декада октября на севере региона ожидается очень теплой — температура воздуха будет на 5˚ выше нормы. В южных районах края отклонение от нормы будет меньше. Кроме того, более обильные осадки прогнозируются по северу Пермского края.

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#Регион#Пермь#Погода#Аномальное тепло
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