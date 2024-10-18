Третья декада октября в Пермском крае будет теплее нормы

Posted 18 октября, 09:53
Published 18 октября, 09:53
Modified 18 октября, 09:55
Updated 18 октября, 09:55
В Прикамье на следующей неделе ожидается потепление. Характер погоды станет меняться со вторника, 22 октября, виной тому будут циклоны, которые пройдут вдоль арктического побережья Европейской территории России и сместятся на север Западной Сибири.
В итоге 22 октября на северо-западе Пермского края и 23 октября возможно потепление до +10…+12˚. Следующий циклон пройдет южнее и принесет осадки 24 и 25 октября, также в регионе ненадолго похолодает. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, на севере и востоке Прикамья вероятны снегопады, на остальной территории — дожди.
Третья декада октября на севере региона ожидается очень теплой — температура воздуха будет на 5˚ выше нормы. В южных районах края отклонение от нормы будет меньше. Кроме того, более обильные осадки прогнозируются по северу Пермского края.