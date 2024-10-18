Третья декада октября в Пермском крае будет теплее нормы

В итоге 22 октября на северо-западе Пермского края и 23 октября возможно потепление до +10…+12˚. Следующий циклон пройдет южнее и принесет осадки 24 и 25 октября, также в регионе ненадолго похолодает. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, на севере и востоке Прикамья вероятны снегопады, на остальной территории — дожди.