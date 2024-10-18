В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов

В 2024 году на территории края ликвидированы девять свалок, расположены в лесах и логах. От мусора очищены более 60 тыс. кв. м. муниципальных земель. «Главам муниципалитетов поручаю держать на личном контроле этот вопрос, оперативно реагировать на обращения жителей и активнее подавать заявки на участие в программе», — рассказал Махонин.



В Березниках рекультивировали полигон высотой 20 м и площадью 17 га. Было пробурено более 150 скважин для системы пассивной дегазации, что обеспечит безопасность и предотвратит выделение биогаза. После этого уложили плодородный слой и посеяли травы.



В рамках проекта «Чистая страна» в этом году подошла к концу рекультивация свалки в Кунгуре. Кроме того, продолжаются финальные работы на крупнейшем объекте в Соликамске.