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Posted 18 октября, 16:24

Published 18 октября, 16:24

Modified 18 октября, 16:27

Updated 18 октября, 16:27

В Березниках завершилась рекультивация бывшего полигона для химических отходов

В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов

18 октября 2024, 16:24
Фото: Правительство Пермского края

В Березниках завершилась рекультивация бывшего полигона для химических отходов

Сюжет
Экология
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В Прикамье в районе предприятия «Бератон» завершена рекультивация свалки. Восстановление нарушенных земель реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», сообщил глава региона Дмитрий Махонин в соцсетях.

В 2024 году на территории края ликвидированы девять свалок, расположены в лесах и логах. От мусора очищены более 60 тыс. кв. м. муниципальных земель. «Главам муниципалитетов поручаю держать на личном контроле этот вопрос, оперативно реагировать на обращения жителей и активнее подавать заявки на участие в программе», — рассказал Махонин.

В Березниках рекультивировали полигон высотой 20 м и площадью 17 га. Было пробурено более 150 скважин для системы пассивной дегазации, что обеспечит безопасность и предотвратит выделение биогаза. После этого уложили плодородный слой и посеяли травы.

В рамках проекта «Чистая страна» в этом году подошла к концу рекультивация свалки в Кунгуре. Кроме того, продолжаются финальные работы на крупнейшем объекте в Соликамске.

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#Экология#Мусор#Березники#Кунгур#Свалка#Соликамск#Прикамье#Полигон#Рекультивация#Бератон#Чистая страна
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