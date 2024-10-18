В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедице и тумане

Posted 18 октября, 08:47
Published 18 октября, 08:47
Modified 18 октября, 08:49
Updated 18 октября, 08:49
Туман и гололедно-изморозевые отложения на дорогах ожидаются в Пермском крае. Погодные условия ухудшатся в субботу, 19 октября, ночью и в первой половине дня в некоторых районах региона.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров, а также держать дистанцию между автомобилями. Пешеходам необходимо быть особенно осторожными при переходе проезжей части. В пресс-службе МЧС Прикамья рекомендуют жителям региона предупредить родных и знакомых об изменении погоды. О происшествии можно сообщить по телефону вызова служб экстренного реагирования 112.
Ранее исследователи научно-популярного проекта «Метеоролог и я» опубликовали прогноз погоды на эти выходные.