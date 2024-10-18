properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:47

Published 18 октября, 08:47

Modified 18 октября, 08:49

Updated 18 октября, 08:49

МЧС предупреждает пермяков о тумане и гололедице ночью и утром 19 октября

В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедице и тумане

18 октября 2024, 08:47
Фото: properm.ru

МЧС предупреждает пермяков о тумане и гололедице ночью и утром 19 октября

Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите о нем по номеру 112.

Туман и гололедно-изморозевые отложения на дорогах ожидаются в Пермском крае. Погодные условия ухудшатся в субботу, 19 октября, ночью и в первой половине дня в некоторых районах региона.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров, а также держать дистанцию между автомобилями. Пешеходам необходимо быть особенно осторожными при переходе проезжей части. В пресс-службе МЧС Прикамья рекомендуют жителям региона предупредить родных и знакомых об изменении погоды. О происшествии можно сообщить по телефону вызова служб экстренного реагирования 112.

Ранее исследователи научно-популярного проекта «Метеоролог и я» опубликовали прогноз погоды на эти выходные.

Завораживающие кадры: сегодня утром Пермь утонула в тумане
Узнать подробнее
Читайте также:
МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах Пермского краяТуман второй день подряд ожидается в Пермском крае
#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гололед#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика