В Пермь приедут цирковые коллективы из 15 регионов России

Лучшие номера войдут в программу Гала-концерта, который состоится 25 октября на сцене Пермского городского дворца культуры имени С. М. Кирова. Маленьким артистам предстоит выступить на большой сцене вместе с известными цирковыми коллективами. Попасть на это уникальное завораживающее шоу смогут все желающие. Гостей ждет не только уникальное цирковое представление и увлекательная атмосфера, но и интерактивы и развлекательная программа до начала. Билеты на событие можно приобрести в Городских зрелищных кассах и на сайте https://perm.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-79254/. Доступно по Пушкинской карте!