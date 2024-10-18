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Posted 18 октября, 06:00

Published 18 октября, 06:00

Modified 18 октября, 06:00

Updated 18 октября, 06:00

В Пермь приедут цирковые коллективы из 15 регионов России

В Пермь приедут цирковые коллективы из 15 регионов России

18 октября 2024, 06:00
Фото: Министерство культуры
В Год семьи Пермь вновь станет столицей детского любительского циркового искусства. Гала-концерт шестого Всероссийского фестиваля-конкурса состоится в пятницу — 25 октября в 18:00 — на сцене Пермского городского дворца культуры имени С. М. Кирова (ул. Кировоградская, 26).

На первый этап Всероссийского фестиваля детских любительских цирковых коллективов поступило 222 заявки от 64 цирковых коллективов из 19 регионов России! Для участия в очном этапе в Пермь приедут 147 участников — 26 цирковых коллективов из 15 регионов РФ.

Среди участников — творческие коллективы и сольные исполнители из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Самары, Ульяновска, Пскова, Барнаула, Волгограда, Вологды и Сарапула, а также городов Московской, Челябинской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и, конечно же, Пермского края.

Фото: Министерство культуры

Родной регион в финале представят 7 команд из Перми, Гамово и Чайковского: Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», Народный цирк «Молодость» ПГДК им. С. М. Кирова, Народный цирковой коллектив «Грация», Народный цирковой коллектив «Арена Дружбы», Цирковая студия «Каскад», Цирковой коллектив «Пируэт», Цирковой коллектив «Сияние».

Фото: Министерство культуры

В экспертный состав в этом году вошли Народные артисты РФ братья Эдгард и Аскольд Запашные, Народный артист РСФСР и чемпион мира среди иллюзионистов Владимир Данилин, Заслуженный работник культуры РФ Валентина Савина, заслуженная артистка РФ и главный режиссёр Российской государственной цирковой компании Елена Петрикова.

Фото: Министерство культуры

Оценить детское любительское цирковое искусство особенно непросто, ведь на сцене — не профессиональные артисты, а начинающие свой творческий путь дети. Однако уровень участников, талант и харизма впечатляют. В числе критериев отбора у жюри — не только мастерство, артистизм и техника исполнения, но и современность и оригинальность режиссерского замысла.

Фото: Министерство культуры

— Фестиваль проводится в шестой раз и стал доброй традицией, качественно отличающей Пермский край. Такие фестивали в России — редкость. Поэтому у нас всегда аншлаг по количеству участников. Для маленьких артистов это большое событие — выступить перед полным залом и большим жюри, — рассказывает Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов.

Фото: Министерство культуры

Лучшие номера войдут в программу Гала-концерта, который состоится 25 октября на сцене Пермского городского дворца культуры имени С. М. Кирова. Маленьким артистам предстоит выступить на большой сцене вместе с известными цирковыми коллективами. Попасть на это уникальное завораживающее шоу смогут все желающие. Гостей ждет не только уникальное цирковое представление и увлекательная атмосфера, но и интерактивы и развлекательная программа до начала. Билеты на событие можно приобрести в Городских зрелищных кассах и на сайте https://perm.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-79254/. Доступно по Пушкинской карте!

Фото: Министерство культуры

Событие организовано «Центром по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке министерства культуры Пермского края. Генеральный информационный партнер — Интернет-СМИ 59.ru. Партнер фестиваля — компания «Демидыч».

Фото: Министерство культуры
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