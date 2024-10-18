В Пермь приедут цирковые коллективы из 15 регионов России

Posted 18 октября, 06:00
Published 18 октября, 06:00
Modified 18 октября, 06:00
Updated 18 октября, 06:00
На первый этап Всероссийского фестиваля детских любительских цирковых коллективов поступило 222 заявки от 64 цирковых коллективов из 19 регионов России! Для участия в очном этапе в Пермь приедут 147 участников — 26 цирковых коллективов из 15 регионов РФ.
Среди участников — творческие коллективы и сольные исполнители из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Самары, Ульяновска, Пскова, Барнаула, Волгограда, Вологды и Сарапула, а также городов Московской, Челябинской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и, конечно же, Пермского края.
Родной регион в финале представят 7 команд из Перми, Гамово и Чайковского: Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», Народный цирк «Молодость» ПГДК им. С. М. Кирова, Народный цирковой коллектив «Грация», Народный цирковой коллектив «Арена Дружбы», Цирковая студия «Каскад», Цирковой коллектив «Пируэт», Цирковой коллектив «Сияние».
В экспертный состав в этом году вошли Народные артисты РФ братья Эдгард и Аскольд Запашные, Народный артист РСФСР и чемпион мира среди иллюзионистов Владимир Данилин, Заслуженный работник культуры РФ Валентина Савина, заслуженная артистка РФ и главный режиссёр Российской государственной цирковой компании Елена Петрикова.
Оценить детское любительское цирковое искусство особенно непросто, ведь на сцене — не профессиональные артисты, а начинающие свой творческий путь дети. Однако уровень участников, талант и харизма впечатляют. В числе критериев отбора у жюри — не только мастерство, артистизм и техника исполнения, но и современность и оригинальность режиссерского замысла.
— Фестиваль проводится в шестой раз и стал доброй традицией, качественно отличающей Пермский край. Такие фестивали в России — редкость. Поэтому у нас всегда аншлаг по количеству участников. Для маленьких артистов это большое событие — выступить перед полным залом и большим жюри, — рассказывает Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов.
Лучшие номера войдут в программу Гала-концерта, который состоится 25 октября на сцене Пермского городского дворца культуры имени С. М. Кирова. Маленьким артистам предстоит выступить на большой сцене вместе с известными цирковыми коллективами. Попасть на это уникальное завораживающее шоу смогут все желающие. Гостей ждет не только уникальное цирковое представление и увлекательная атмосфера, но и интерактивы и развлекательная программа до начала. Билеты на событие можно приобрести в Городских зрелищных кассах и на сайте https://perm.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-79254/. Доступно по Пушкинской карте!
Событие организовано «Центром по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке министерства культуры Пермского края. Генеральный информационный партнер — Интернет-СМИ 59.ru. Партнер фестиваля — компания «Демидыч».