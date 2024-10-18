В Перми 18 октября пройдет юбилейный концерт Московского джазового оркестра

Posted 18 октября, 13:10
Published 18 октября, 13:10
Modified 18 октября, 13:14
Updated 18 октября, 13:14
Сегодня, 18 октября, в Пермском театре оперы и балета пройдет юбилейный концерт Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Юбилейный тур коллектива охватил 25 городов России.
В этом году Московский джазовый оркестр празднует 25-летний Юбилей. Музыкальный коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. В 2018 году оркестр стал первым в мире оркестром, выступивший на главном джазовом событии планеты «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза.
За последние пять лет биг-бэнд дал более 500 концертов в России, а также выступал во многих странах. Сейчас в дискографии Московского джазового оркестра семь альбомов, четыре из них были выпущены на лейбле Вицрац Миз.
В честь 25-летия коллектива в 2024 году запланирован гастрольный тур Московского джазового оркестра по 25 городам России. Концерты пройдут с участием певицы Фантине.