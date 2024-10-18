В Перми на две недели перекроют движение по улице Пушкина

Posted 18 октября, 15:44
Published 18 октября, 15:44
Modified 18 октября, 15:46
Updated 18 октября, 15:46
С 00:00 часов 28 октября 2024 года до 00:00 часов 11 ноября в Перми перекроют движение всех видов транспорта по ул. Пушкина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крылова. Об этом сообщило Министерство транспорта Пермского края.
Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по переустройству сетей газораспределения. Власти рекомендуют автомобилистам планировать свой маршрут заранее.