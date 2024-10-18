В Перми на две недели перекроют движение по улице Пушкина

С 00:00 часов 28 октября 2024 года до 00:00 часов 11 ноября в Перми перекроют движение всех видов транспорта по ул. Пушкина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крылова. Об этом сообщило Министерство транспорта Пермского края.