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Posted 18 октября, 14:20

Published 18 октября, 14:20

Modified 18 октября, 14:23

Updated 18 октября, 14:23

В Перми подвели итоги турнира Ural FC 8

В Перми подвели итоги турнира Ural FC 8

18 октября 2024, 14:20
Фото: пресс-служба Ural FC
В среду в Перми прошел турнир Ural FC 8. Победителями главных поединков стали бойцы Кирилл Сидельников и Сослан Асбаров. Титульным спонсором лиги выступил «Уралхим».

Сослан Асбаров, известный по выступлениям по боксу и на голых кулаках, в главном бою турнира «Кубок губернатора Пермского края» техническим нокаутом в третьем раунде победил Роберта Бордмана из Британии в поединке в тяжелом весе по специальным правилам Ural FC — по правилам ММА только в стойке. У Бордмана в активе по шесть побед как в боксе, так и в боях на голых кулаках.

В следующем поединке Асбаров обещал выступить еще лучше и выразил благодарность своему сопернику, согласившемуся на этот бой. Спортсмен отметил, что британец был единственным, кто согласился на поединок. Также Асбаров поблагодарил тренера Али Пидуриева и отметил, что рад вернуться.

Фото: пресс-служба Ural FC

В основном событии турнира в поединок вступили российский тяжеловес Кирилл Сидельников и американский спортсмен Раким Кливленд. Российский боец победил своего соперника в первом раунде, нанеся технический нокаут. Кстати, Сидельников является шестикратным чемпионом мира по боевому самбо.

В главном карде соревнования боец из Соликамска Сергей Пономарёв, представляющий Ural Kali Fighter, одержал победу в поединке по правилам К1, выиграв раздельным решением судей у австралийца Джейдена Эйнауда и завоевав пояс Ural FC в категории до 85 кг.

На турнире Ural FC 8 также выступили восемь бойцов из Пермского края: Степан Шадрин, Кирилл Степаненко, Виталий Боев, Иван Зиновьев, Артём Швецов, Дарья Кувакина, Валерий Бизяев и Никита Шаршавин.

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