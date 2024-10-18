В Перми подвели итоги турнира Ural FC 8

Posted 18 октября, 14:20
Published 18 октября, 14:20
Modified 18 октября, 14:23
Updated 18 октября, 14:23
Сослан Асбаров, известный по выступлениям по боксу и на голых кулаках, в главном бою турнира «Кубок губернатора Пермского края» техническим нокаутом в третьем раунде победил Роберта Бордмана из Британии в поединке в тяжелом весе по специальным правилам Ural FC — по правилам ММА только в стойке. У Бордмана в активе по шесть побед как в боксе, так и в боях на голых кулаках.
В следующем поединке Асбаров обещал выступить еще лучше и выразил благодарность своему сопернику, согласившемуся на этот бой. Спортсмен отметил, что британец был единственным, кто согласился на поединок. Также Асбаров поблагодарил тренера Али Пидуриева и отметил, что рад вернуться.
В основном событии турнира в поединок вступили российский тяжеловес Кирилл Сидельников и американский спортсмен Раким Кливленд. Российский боец победил своего соперника в первом раунде, нанеся технический нокаут. Кстати, Сидельников является шестикратным чемпионом мира по боевому самбо.
В главном карде соревнования боец из Соликамска Сергей Пономарёв, представляющий Ural Kali Fighter, одержал победу в поединке по правилам К1, выиграв раздельным решением судей у австралийца Джейдена Эйнауда и завоевав пояс Ural FC в категории до 85 кг.
На турнире Ural FC 8 также выступили восемь бойцов из Пермского края: Степан Шадрин, Кирилл Степаненко, Виталий Боев, Иван Зиновьев, Артём Швецов, Дарья Кувакина, Валерий Бизяев и Никита Шаршавин.