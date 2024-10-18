В Перми подвели итоги турнира Ural FC 8

Сослан Асбаров, известный по выступлениям по боксу и на голых кулаках, в главном бою турнира «Кубок губернатора Пермского края» техническим нокаутом в третьем раунде победил Роберта Бордмана из Британии в поединке в тяжелом весе по специальным правилам Ural FC — по правилам ММА только в стойке. У Бордмана в активе по шесть побед как в боксе, так и в боях на голых кулаках.