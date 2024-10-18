В Перми управляющая компания игнорирует требование об уборке придомовой территории

Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию. В администрации Кировского района пояснили, что в адрес управляющей компании направлено письмо о необходимости осуществить уборку придомового участка, однако организация не предприняла данные меры. В связи с чем было подготовлено и направлено письмо в адрес ИГЖН, с просьбой провести надзорные мероприятия в отношении УК.