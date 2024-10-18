В Перми управляющая компания игнорирует требование об уборке придомовой территории

Posted 18 октября, 11:25
Published 18 октября, 11:25
Modified 18 октября, 11:27
Updated 18 октября, 11:27
В Перми жительница дома №12 на ул. Дубовская жалуется на ненадлежащее состояние придомовой территории. По ее словам, около дома лежат ветки, мусор и остатки сломанного детского домика с детской площадки, траву на участке не косят.
«Об этом в курсе управляющая компания (УК), администрация Кировского района, краевая Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН ПК). При этом, на уборку травы с территории власти Кировского района дали управляющей компании время до 28 октября», — сообщила Properm.ru читательница.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию. В администрации Кировского района пояснили, что в адрес управляющей компании направлено письмо о необходимости осуществить уборку придомового участка, однако организация не предприняла данные меры. В связи с чем было подготовлено и направлено письмо в адрес ИГЖН, с просьбой провести надзорные мероприятия в отношении УК.
Помимо этого, в адрес компании было направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.